ثبت رکورد عجیب مربیان لیگ برتر/ ۴ استعفا و برکناری در ۳ روز!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی روزهای جمعه و شنبه گذشته برگزار شد که در تاریخ باید این هفته را به عنوان هفته استعفای سرمربیان لیگ برتری به یادآورد.

در مدت سه روز یعنی از شنبه تا دوشنبه، چهار سرمربی لیگ برتری از سمت خود استعفا کردند و یا با توافق باشگاه، از سمت خود کنار رفتند.

اولین تغییر مربوط به تیم شاهین و یک روز بعد از شکست سنگین این تیم مقابل ذوب آهن بود. مهرداد کریمیان که به جای «کریستوویچ» هدایت تیم شاهین را بر عهده داشت، بعد از این باخت از سمت خود استعفا کرد تا به گفته خودش، دست باشگاه را برای انتخاب سرمربی بعدی باز بگذارد. شاهین در حال حاضر با ۱۷ امتیاز قعرنشین است و گزینه نخست سقوط به لیگ دسته اول.

قرعه دوم تغییر مربیان به نام مجید جلالی افتاد. جلالی با تیم گل گهر نتایج مطلوبی کسب نکرده و بعد از شروع مجدد لیگ سه باخت متوالی برابر سپاهان، شهرخودرو و پیکان کسب کرد تا این تیم با ۱۷ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار بگیرد و بعد از شاهین، دومین تیم محتمل برای سقوط به لیگ دسته اول لقب بگیرد. البته به گفته مدیر تیم گل گهر، مسئولان باشگاه تا روز گذشته با استعفای جلالی موافقت نکرده بودند اما به نظر می‌رسد جدایی این مربی قطعی است.

هومن افاضلی سرمربی تیم پارس جنوبی جم و رضا مهاجری سرمربی جدید تیم ماشین سازی هم دو مربی دیگری بودند که روند استعفاهای لیگ برتر فوتبال را ادامه دادند.

افاضلی با انتشار بیانیه‌ای، از مشکلات باشگاه پارس و رای کمیته انضباطی (برای انجام بازی استقلال و پارس) به عنوان دلایل استعفای خود یاد کرده است.

در خبر استعفای رضا مهاجری هم که باشگاه ماشین سازی منتشر کرده، آمده است: «با توجه به درخواست رضا مهاجری برای جدایی از جمع سبزپوشان فوتبال تبریز، هیات مدیره باشگاه ماشین سازی بعد از بررسی شرایط با این موضوع موافقت کرد.»

به جمع این مربیان می‌توان مجتبی سرآسیابی سرمربی تیم شهرخودرو را هم اضافه کرد که هفته گذشته به دلایل نامشخص از سمتش استعفا کرد و باشگاه شهرخودرو «استفان کوزین» را جایگزین وی کرد.

به این ترتیب در فاصله ۶ هفته مانده به پایان لیگ، چهار سرمربی در فاصله سه روز از هدایت تیم‌هایشان کنار رفتند تا روند تغییر سرمربی در لیگ برتر ایران شدت بیشتری به خود بگیرد.