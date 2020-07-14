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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

پایان تصویربرداری «سایه روباه»/ تدوین آغاز شد

پایان تصویربرداری «سایه روباه»/ تدوین آغاز شد

تصویربرداری فیلم کوتاه «سایه روباه» به کارگردانی نوشین معراجی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم کوتاه «سایه روباه» به کارگردانی نوشین معراجی به پایان رسید. تدوین این فیلم کوتاه آغاز شده و برای حضور در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آماده می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «پس چرا نمیری دنبال ِ مامان؟»

علیرضا ثانی فر و بهار عبدالملکی بازیگران اصلی این فیلم هستند که مقابل دوربین بهروز بادروج به ایفای نقش پرداختند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از علیرضا ثانی فر، بهار عبدالملکی، راحله صادقی و رساله غفوری، مدیر تصویربرداری: بهروز بادروج، صدابردار: سامان شهامت، طراح صحنه و لباس: ریحانه اسماعیلیان، طراح گریم: مهرناز محوی، عکاس: محمد کشوری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: رامین پورعبداله، منشی صحنه: زهرا پویا، مدیرتولید: میلاد لک، جانشین تولید: سعید حسنی، دستیار صحنه: رضا محمدپور، تدارکات: امیرحسین میرزایی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و نوشین معراجی.

کد مطلب 4973561

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