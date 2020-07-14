پایان تصویربرداری «سایه روباه»/ تدوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم کوتاه «سایه روباه» به کارگردانی نوشین معراجی به پایان رسید. تدوین این فیلم کوتاه آغاز شده و برای حضور در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آماده می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «پس چرا نمیری دنبال ِ مامان؟»

علیرضا ثانی فر و بهار عبدالملکی بازیگران اصلی این فیلم هستند که مقابل دوربین بهروز بادروج به ایفای نقش پرداختند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از علیرضا ثانی فر، بهار عبدالملکی، راحله صادقی و رساله غفوری، مدیر تصویربرداری: بهروز بادروج، صدابردار: سامان شهامت، طراح صحنه و لباس: ریحانه اسماعیلیان، طراح گریم: مهرناز محوی، عکاس: محمد کشوری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: رامین پورعبداله، منشی صحنه: زهرا پویا، مدیرتولید: میلاد لک، جانشین تولید: سعید حسنی، دستیار صحنه: رضا محمدپور، تدارکات: امیرحسین میرزایی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و نوشین معراجی.