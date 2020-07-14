به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مهلت تسویه حساب تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر والیبال امروز( سه شنبه ) به پایان خواهد رسید. پیش از این قرار بود تیم‌هایی که برای حضور در مسابقات لیگ برتر اعلام آمادگی کرده اند تا ۱۵ تیر ماه تسویه حساب کنند اما کمیته مسابقات و رویدادها تا ۲۴ تیرماه مهلتی دوباره به تیم ها داد.

مهلت داده شده امروز به پایان خواهد رسید و سرانجام، تکلیف تعداد تیم‌های حاضر در مسابقات مشخص خواهد شد.

شهرام عظیمی، سرپرست کمیته رویدادها و مسابقات والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان مهلت داده شده گفت: مهلت تمدید نخواهد شد و امروز آخرین روز تسویه حساب تیم ها برای ورود به رقابت‌های لیگ برتر والیبال است. تا پایان وقت اداری امروز منتظر هستیم و فردا اسامی تیم ها را منتشر خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کمیته رویدادها و مسابقات، رقابت‌های لیگ برتر والیبال قرار است اواسط شهریوماه شروع به کار کند.