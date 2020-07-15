به گزارش خبرنگار مهر، نتایج هفته بیست و چهارم لیگ برتر ایران باعث شد تا پرسپولیس فاصله خود در صدر جدول را با شهر خودرو و سپاهان اصفهان به ۱۴ امتیاز برساند. اختلاف امتیازی که باعث میشود تا شاگردان یحیی گل محمدی در پرسپولیس با خیال آسودهتری برای بازی پنجشنبه هفته جاری خود با فولاد خوزستان به میدان بروند.
سرخپوشان پایتخت در صورت پیروزی مقابل شاگردان جواد نکونام میتوانند امیدوار به برگزاری جشن قهرمانی خود در پنج هفته مانده به پایان مسابقات فصل جاری باشند. برد پرسپولیس مقابل فولاد باعث میشود تا این تیم به اختلاف ۱۷ امتیازی با سپاهان اصفهان و شهرخودرو برسد. دو تیمی که جمعه هفته جاری میهمان هستند و کار سختی برای کسب پیروزی دارند.
سپاهان بایستی به تبریز برود تا مقابل تراکتور بازی کند. دیداری که برای هر دو تیم ۶ امتیازی محسوب میشود و شاگردان امیر قلعه نویی در سپاهان برای بردن تراکتوریها باید سنگ تمام بگذارند تا بتوانند با برد در این دیدار به حاشیههای بوجود آمده در اصفهان مرهم ببخشند.
قلعه نویی که کمترین امید را برای کسب قهرمانی با این تیم در لیگ برتر دارد برای اینکه پس از سالها طعم خداحافظی از سرمربیگری این تیم را نچشد محکوم به برد مقابل تراکتور است. در غیر اینصورت نه تنها جایگاه او به عنوان سرمربی سپاهان متزلزلتر از همیشه خواهد شد بلکه تراکتور را میتواند به رتبه دوم جدول رسانده و پرسپولیس را در آستانه قهرمانی زودهنگام قرار دهد.
شهرخودرو نیز بایستی در جم به مصاف پارس جنوبی برود. تیمی که هفته گذشته توانست از سپاهان امتیاز بگیرد و این روزها با استعفای هومن افاضلی سرمربی خود روبرو شده است. شهرخودرو در صورت باخت مقابل این تیم امیدهای خود را برای کسب قهرمانی بطور کامل از دست میدهد.
پرسپولیس نیز در صورت برد مقابل فولاد و شکست سپاهان و شهرخودرو مقابل تراکتور و پارس جنوبی جم میتواند جشن قهرمانی خود را در پایان هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر بگیرد.
معادلهای سه مجهولی که جشن قهرمانی سرخها در تهران را به نتایج بازیهای مهم این هفته در تبریز و شهر جم مرتبط میکند.
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