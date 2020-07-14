برگزیدگان جشنواره سراسری «در خانه هنرمندانه بمانیم» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری کردستان صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های مختلف حوزه هنری استان کردستان با آغاز شیوع ویروس کرونا در راستای تشویق مردم به ماندن در خانه با زبان هنر، اظهار داشت: اولین اقدام حوزه هنری اسفند ماه ۹۸ اقدام به انتشار فراخوان جشنواره هنری «در خانه هنرمندانه بمانیم» در هفت بخش هنری از جمله نقاشی، قصه گویی، شعر، داستان، استاپ موشن، موسیقی و عکاسی با محوریت نمایش ایثار و خدمات جامعه پزشکی در راستای مقابله با ویروس کرونا، بیان هنرمندانه در خانه بمانیم، معرفی روش‌ها و شیوه‌های مختلف غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در ایام تعطیلات، تجربه‌های شخصی افراد برای ماندن در خانه با اولویت کودکان و نوجوانان کرد.

امین مرادی افزود: مهلت ارسال آثار به این جشنواره در فراخوان اولیه تا ۳۰ فروردین ماه ۹۹ اعلام شد که با توجه به استقبال گسترده از جشنواره و تمدید شرایط قرنطینه ناشی از شیوع این ویروس این مهلت تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.

وی در خصوص تعداد آثار ارسال شده به جشنواره، ادامه داد: در مجموع ۴۱۸ علاقه مند به شرکت در این جشنواره با ارسال ۵۸۷ اثر آثار خود را به جشنواره ارسال کردند که بیشترین استقبال مربوط به بخش نقاشی با ۲۱۰ شرکت کننده و ۲۷۳ اثر رقم خورد.

رئیس حوزه هنری کردستان در خصوص داوری آثار نیز بیان کرد: با توجه به تعداد آثار و سطح متفاوت شرکت کنندگان داوران انتخاب شده که همگی از اساتید و هنرمندان توانمند مرتبط بودند در بخش‌های مختلف با حساسیت بسیار بالایی داوری را در چند مرحله به انجام رساندند و در نهایت آرای خود را در بخش‌های مختلف به این شرح اعلام کردند.

مرادی یادآور شد: در بخش عکاسی از بین ۹۸ اثر از ۳۶ شرکت کننده سمیه نوین زرین از سنندج و زرین خدابنده لو از زنجان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وی در خصوص بخش استاپ موشن گفت: با توجه به آثار ارسال شده در این بخش و تعدادی آثار پویا نمایی بر اساس نظر داوران این بخش به دو قسمت استاپ موشن و پویانمایی تقسیم و در بخش استاپ موشی اثر مشترک مریم شیرازی و فاطمه شفیعی از استان کردستان و در بخش پویانمایی اثر نفیسه خوانساری از استان فارس شهرستان شیراز عناوین برتر را کسب کردند.

رئیس حوزه هنری کردستان اظهار داشت: در بخش نقاشی که بیشترین شرکت کننده را نیز داشت سارا ابای فینی از تهران، شایان محمدی و کسری محمودی از کردستان عناوین اول تا سوم را کسب کردند و کارن کریمی، ژیار محمدی، محمد محمودی و ژوانا عنایتی شایسته تقدیر شناخته شدند.

مرادی در بخش قصه گویی با اعلام آراد محمدی از کردستان به عنوان برگزیده، افزود: آثار بسیار خوبی در بخش‌های شعر و داستان نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بر اساس آرای هیئت داوران در بخش شعر مجتبی صفدری از گیلان، محمد کاظم ربیعی از استان مرکزی، محسن صمدی از خراسان رضوی و امید استاد نوروزی از کردستان رتبه‌های برتر را به دست آوردند و از کوثر رستمی به عنوان استعداد نوجوان تقدیر به عمل آمده است.

وی در بخش داستان نویسی نیز بیان کرد: ناهید نصیری رتبه اول، آرام بن از یاسوج و جمیله معظمی از سنندج به صورت مشترک عنوان دوم و مجتبی صفدری از گیلان و سمیه نوین زرین از سنندج به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند و از هدیکا مرادی تقدیر بعمل آمده است.

رئیس حوزه هنری کردستان در خصوص برگزیدگان بخش موسیقی نیز گفت: نوید توکلی از اصفهان، آریان خدایار و نازنین سنندجی از سنندج عناوین اول تا سوم این بخش را کسب کرده اند.

مرادی ادامه داد: با توجه به ارسال آثار کاریکاتوری بسیار خوبی که به جشنواره ارسال شده بود یک بخش کاریکاتور نیز به جشنواره افزوده شد و بر اساس داوری صورت گرفته مبین ساعدی از سنندج، یلدا هاشمی از اردبیل و سالار عشرت خواه از تبریز عناوین برتر این جشنواره هنری را کسب کردند.

وی در خصوص نحوه دریافت جوایز یادآور شد: از هفته آینده لوح تقدیر و جایزه هنرمندان در دیگر استان‌ها از طریق پست برای شرکت کنندگان ارسال و هنرمندان سنندجی می‌توانند از ۲۹ تیر ماه با مراجعه به روابط عمومی حوزه هنری جوایز خود را دریافت کنند.