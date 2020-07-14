علی اشکانی سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی با تاکید بر عدم برگزاری رقابتهای لیگ کشتی در مقطع کنونی به خبرنگار مهر گفت: به هیچ عنوان بحث غرض ورزی با شخص یا افراد خاصی در میان نیست و من فقط نظر خودم را به عنوان یکی از اهالی کشتی عنوان می کنم. در نتیجه با صراحت می گویم به هیچوجه نباید لیگ کشتی در این شرایط خطرناک و بحرانی برگزار کرد.

وی تصریح کرد: در حالیکه بسیاری از اماکن ورزشی و آموزشی و تفریحی تعطیل است و تمامی بانک ها و ادارات و اماکن دولتی و خصوصی، بر استفاده کارمندان و مراجعان از ماسک تاکید دارند و ستاد مبارزه با کرونا در ورزش نیز بر تعطیلی تمامی فعالیت های کشتی تاکید فراوان دارد، پیش کشیدن بحث برگزاری لیگ کشتی واقعاً غیرمنطقی و عجیب است.

نایب قهرمان کشتی فرنگی جهان ادامه داد: کشتی یک ورزش لاکتیکی و سنگین است که ریه کشتی‌گیران در هنگام تمرین و مسابقه تا شعاع چندین متری هم اکسیژن را به داخل فرو می برند و دم و بازدم بسیار عمیقی دارند. در نتیجه چطور می توان در این وضعیت، کشتی‌گیران را به تمرین گروهی و مسابقه واداشت؟ مطمئن باشید در شرایط کنونی نباید هیچ تمرین و مسابقه ای از جمله لیگ را برگزار کرد چراکه با این کار، فقط جان کشتی‌گیران، مربیان، داوران و عوامل اجرایی را به مخاطره خواهیم انداشت. البته می دانم که ممکن است دغدغه های مالی باعث تاکید و توجیه برگزاری لیگ باشد، اما آیا این درآمد اندک از لیگ، ارزش به خطر انداختن سلامتی قهرمانان را دارد؟

اشکانی با اشاره به تست مثبت فوتبالیست های لیگ برتر ادامه داد: باید از لیگ فوتبال درس عبرت گرفت. هر چند فوتبال از نظر برخورد و درگیری فیزیکی مثل کشتی نیست، ولی باز هم دیدیم که بازیکنان زیادی از لیگ فوتبال گرفتار کرونا شدند. ما باید به این نکته توجه کنیم که این ورزشکاران ممکن است در صورت ابتلا به کرونا، جان اعضای خانواده و اطرافیان خودشان را هم به خطر بیاندازند. پس به چه قیمت برخی از آقایان حرف از برگزاری لیگ می زنند و سعی دارند همه چیز را عادی جلوه دهند.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی به حسین نوری هم اشاره کرد و گفت: وضعیتی که برای حسین نوری بوجود آمد واقعاً نگران کننده بود که خوشبختانه هم اکنون شاهد بهبودی نسبی او هستیم. ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق برای مابقی کشتی‌گیران ملی پوش نیفتد. این بیماری مهلک و خطرناک با هیچکس شوخی ندارد و در صورت ابتلا، هیچ فرقی بین ورزشکار و افراد عادی وجود ندارند.

وی در پایان گفت: سلامت و جسم و روح کشتی گیران ملی پوش به عنوان سرمایه های ارزشمند ورزش قهرمانی ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نباید با برگزاری لیگ کشتی، سرمایه سوزی کنیم و جان این قهرمانان را به خطر بیاندازیم. به هر حال با توجه به شیوع دوباره ویروس کرونا که حجم بالاتری از موج اول این بیماری دارد، بعید می دانم لیگ کشتی در سالجاری مجوز برگزاری کسب کند، مگر آنکه اتفاق خوبی رخ دهد و شرایط تا پایان سال به حالت عادی بازگردد.