آغاز مجدد تولید «سلمان فارسی» از مردادماه/ سمنان جایگزین ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیمافیلم، با توجه به شرایط پیش آمده در جهان و شیوع ویروس کرونا، تصویربرداری فصل بیزانس سریال «سلمان فارسی» که پیشتر قرار بود در ترکیه انجام شود، در سمنان از سر گرفته خواهد شد.
در این زمینه از آخرین تکنولوژی روز در حوزه جلوههای ویژه کامپیوتری استفاده میشود.
داستان این بخش از سریال در ادامه سفر سلمان جوان در مسیر دمشق و فراز و فرودهای سفر و درگیر شدن با قبایل تحت سلطه روم و ایران باستان روایت میشود.
تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» زمستان سال گذشته از بخشهای جنوبی ایران و جزیره قشم آغاز شده بود و به دلیل شیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی سال گذشته متوقف شد.
امرالله احمدجو کارگردان باسابقه تلویزیون کارگردانی بخش بکگراند (پسزمینه) را عهدهدار است تا به لحاظ تصویر، زیباییشناسی افزونتری برای مخاطبان این مجموعه در نظر گرفته شود و امکان هدایت بازیگران در تمام بخشهای تصویر فراهم شود.
پیشبینی شده در فصلبندی این بخش از داستان سریال «سلمان فارسی» از تولد روزبه (سلمان) تا پیش از وفات پیامبر اسلام (ص) روایت شود که با پیشبینیهای صورت گرفته مجموعه «سلمان فارسی» در ۴۵ قسمت آماده خواهد شد.
این سریال جزو مجموعههای الف ویژه مرکز امور نمایشی سیما (سیمافیلم) به شمار میرود.
فرهاد اصلانی نقش تاجری را در مجموعه «سلمان فارسی» بازی میکند؛ همچنین علی دهکردی، چنگیز جلیلوند و محمدرضا هدایتی نیز در این سریال به ایفای نقش میپردازند.
در این مجموعه از تعداد زیادی از بازیگران جوان تئاتر در سطح کشور برای ایفای نقش استفاده شده است.
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