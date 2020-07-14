نرخ بیکاری استان ایلام به ۶.۵ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان در محل استانداری ایلام از کاهش نرخ بیکاری استان به عدد ۶.۵ خبر داد و گفت: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری کشور در بهار ۹۹ استان ایلام پس از استان‌های خراسان جنوبی و اردبیل سومین استان موفق در کاهش بیکاری بوده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان ایلام در بهار ۹۹ عدد ۶.۵ را نشان می‌دهد، اضافه کرد: این میزان ۳.۳ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری (۹.۸ درصد) است.

استاندار ایلام در ادامه گفت: نرخ بیکاری بهار ۹۹ استان نسبت به بهار ۹۸ که ۹.۴ بود ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: آمار ایران تعداد بیکاران استان بالغ بر ۳۰ هزار نفر بود اما الان این میزان به ۱۴ هزار نفر رسیده است.