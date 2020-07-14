به ازای هر ۱۲ هزار هکتار مرتع در کشور یک محیط بان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محبت خانی صبح سه شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سپاه نینوا و محیط زیست استان اظهار کرد: فرزندان و آیندگان ما نحوه رفتارمان با محیط زیست را قضاوت خواهند کرد و ما باید بدانیم محیط زیست ارثی نیست بلکه امانتی برای فردای کشور است.

وی افزود: معتقد هستیم هرجا از برکت بسیج استفاده کردیم موفق بودیم و جالب است بدانید اولین شهید اطفای حریق محیط زیست امسال ما از پاسداران سپاه کرمانشاه بود.

محبت خانی بیان کرد: جهادگران بسیجی به صورت ۱۰۰ درصدی پای کار هستند و ما اگر بخواهیم به تنهایی به صیانت از محیط زیست برویم به ازای هر محیط بان ۱۲ هزار هکتار مرتع را باید پوشش دهیم.

وی ادامه داد: گلستان اولین استانی باشد که سپاه چنین تفاهم نامه همکاری با محیط زیست منعقد می کند.

محبت خانی گفت: یکی از محورهای اصلی ما در برنامه های در سال ۹۹ استفاده از ظرفیت بسیج است و این کار در گلستان هرچه زیباتر و با بهره وری بیشتر صورت بپذیرد نمونه ای برای دیگر استان ها خواهد شد.