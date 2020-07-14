بیانیه وزارت خارجه چین در حمایت از برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه چین، «هوآ چونیینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پنجمین سالروز امضای برجام با صدور بیانیهای، بر حفظ و اجرای برجام تأکید کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«۱۴ ژوئیه (۲۴ تیرماه)، پنجمین سالروز امضای برجام است. در تاریخ هفتم ژوئن (۱۸ خردادماه)، «وانگ یی» مشاور امور خارجه و وزیر امور خارجه چین نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت سازمان ارسال کرد و موضع چین در خصوص مسئله هستهای ایران را تشریح کرد. امروز تمایل دارم تا از این مناسبت برای تأکید بر حمایت جدی چین از برجام بهره جویم. پنج سال پیش، گروه ۱+۵ (چین، روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا)، اتحادیه اروپا و ایران به توافق تاریخی در وین در خصوص برجام دست یافتند. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز این برآیند مهم دیپلماسی چندجانبه را مورد تأیید قرار داد و برجام به عنصر کلیدی نظام بینالمللی منع گسترش سلاحهای هستهای تبدیل شد که این یک عامل مهم و مثبت در حفظ صلح و ثبات منطقهای و جهان و اقدام خوبی در رفع مسائل مهم منطقهای از طریق رویکرد چندچانبه محسوب میشد».
در ادامه این بیانیه به نقش واشنگتن در تضعیف برجام اشاره شده و آمده است: «متأسفانه، ایالات متحده در سالهای اخیر، از یکجانبهگرایی حمایت کرده است و با نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی خود، از معاهدات سازمانها خارج میشود. این کشور در ماه می (اردیبهشت) ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و به هرطریقی مانع از اجرای این توافق توسط دیگر اعضا شده است. چنین نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به تداوم تنشها در خصوص موضوع هستهای ایران منجر شده است».
بخش بعدی این بیانیه به تلاشهای آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اشاره داشته و آمده است: «در حال حاضر، آمریکا تلاش دارد تا از طریق اعمال فشار برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران و تهدید به فعالسازی بازگرداندن سریع ساز و کار تحریمها (مکانیسم ماشه) بیش از این برجام را تضعیف کند. چین معتقد است که حفظ و اجرای برجام شیوه درست و مناسبی برای حل موضوع هستهای ایران است. ایران در نتیجه فشار حداکثری ایالات متحده، در حال کاهش تعهداتش (در قبال برجام) است. طرفین برجام باید با تقویت گفتوگو رایزنی در چارچوب کمیسیون مشترک، به شیوهای گام به گام و متقابل به دنبال راهحلی برای حل اختلاف نظرات باشند و توازن حقوق و تعهدات ذیل برجام را احیا کنند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «طرفین باید گفتگو و همکاری بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران را به منظور حل مناسب و هرچه سریعتر مسائل پادمانی تقویت کنند و در عین حال جامعه بینالملل باید به طور مشترک با اعمال فشار ایالات متحده به شورای امنیت برای تمدید یا بازگرداندن تحریمها علیه ایران مخالفت کنند و آمریکا را ترغیب کنند که به مسیر صحیح مطابقت با برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بازگردد».
سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن تأکید بر لزوم حفظ صلح و ثبات در غرب آسیا گفت: «در خصوص مسئله هستهای ایران، هدف ثابت و قاطعانه چین، حفظ نظام بینالمللی منع گسترش سلاحهای هستهای و صلح و ثبات در خاورمیانه و حمایت از چندچانبه گرایی، اقتدار سازمان ملل و نظم بینالمللی بر اساس قوانین بینالمللی است. در جریان مذاکره در خصوص برجام، چین فعالانه مذاکرات صلح را تقویت کرد و پیشنهاد خود را در لحظهای حساس مطرح کرد و سهم به موقع و مناسبی در حصول این توافق ایفا کرد. در اجرای این توافق نیز چین به شیوهای مسئولانه به تعهدات خود عمل کرده است و تبدیل رأکتور آب سنگین اراک را با پیشرفتی مثبت هدایت کرد که این یک نکته برجسته و مهم است. چین صرفنظر از چگونگی تحولات اوضاع بینالمللی، همیشه اقدامات درست را انجام خواهد داد و با دیگر طرفین برجام همکاری خواهد کرد تا به پیشبرد راهحل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هستهای ایران ادامه دهند. در عین حال، ما کاملاً از حقوق و منافع قانونی خود محافظت خواهیم کرد».
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