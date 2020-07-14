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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱

برای تولید انبوه واکسن؛

چین کارخانه تولید واکسن کرونا احداث می کند

چین کارخانه تولید واکسن کرونا احداث می کند

ساخت یک کارخانه تولید واکسن کووید۱۹ در شرق چین با بودجه ۶۲ میلیون پوندی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ساخت یک کارخانه تولید واکسن کووید ۱۹ در شرق چین آغاز شده است.

قرار است این تاسیسات با سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیون یوان (۶۲ میلیون پوند) ساخته شود و از ماه مارس سال آینده میلادی تولید انبوه واکسن ویروس کرونا را آغاز می‌کند.

کارخانه مذکور در منطقه تجارت آزاد شهر نینگبو واقع در ایالت ژجیانگ ساخته می‌شود و شرکت AIM آن را اداره می‌کند.

ساخت این کارخانه بخشی از یک مقر تولید واکسن بزرگ‌تر است که با سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد یوان (۲۸۳ میلیون پوند) احداث می‌شود.

همچنین قرار است واکسن‌های هاری و ژنتیکی نیز در این طرح تولید شود. طرح مذکور در سه مرحله ساخته خواهد شد. نخستین فاز این پروژه نیز شامل کارخانه تولید واکسن کرونا و همچنین یک واحد تولید واکسن هاری با بودجه ۸۵ میلیون پوند است.

مقامات کنترل بیماری در چین ادعا می‌کنند نخستین واکسن ویروس کرونای این کشور در پاییز سال جاری آماده خواهد بود.

در حال حاضر چین ۵ واکسن بالقوه ویروس کرونا توسعه داده که ۳ مورد آنها مرحله دوم آزمایش‌های بالینی را می‌گذرانند.

کد مطلب 4973603
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • AE ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      2 0
      پاسخ
      واکسن کرونا مصونیت موقتی دارد وزارت ت بهداشت و درمان نبایست تا زمانی که کارایی واکسن محرز نشده بی جهت هزینه شرکت های خارجی برای واکسن کرونا کنند.

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