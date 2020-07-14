طلوع انقلاب غروب غرب زدگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حکمتیان راز پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: باور داریم که طی کردن مسیر باشکوه انقلاب نیازمند حب و دوستی و وحدت همه جانبه است.

وی ابراز داشت: نباید بگذاریم مردم از حاکمیت دل سرد شده و باید با تکیه بر تمام توان و تلاش برای سازندگی و توسعه روز افزون کشور گام برداریم.

وی ابراز داشت: امروز جوانان ما تکرار فرماندهان جنگ هستند و حججی ها به عنوان نمادی از این جوانان است.

حکمتیان با اشاره به فعالیت تیپ ۴۸، تصریح کرد: اکثر شهدای استان متعلق به تیپ ۴۸ فتح هستند که به ندای ملکوتی امام انقلاب لبیک گفته و در طول ۴۱ سال انقلاب با یزیدیان زمان جنگیدند و از همه هست‌های دنیوی گذشته و با معبود حقیقی معامله کردند و بهشت برین گوارای وجودشان باشد.

وی ابراز داشت‌: شهدا خود را فدا کردند تا ما در یک جزیره امن زندگی کنیم. شهدا و ایثارگران روایتگر جنگ نابرابری هستند که به مانند آن وجود ندارد.

حکمتیان گفت: فرزندان این مرز و بوم فداکارانی بودند که سال‌های سال در گرمای ۵۰ درجه خوزستان و خط ۱۶۴ کیلومتری و در سخت‌ترین و سردترین ارتفاعات کشور در برابر همه سوداگری‌ها، فتنه‌ها، گروهک‌ها و دشمنان جانانه جنگیدند.

سردار حکمتیان تصریح کرد: ۷ شهید و ۳۲ جانباز در مقابله با گروهک تروریستی پژاک در کردستان طی سال ۹۰ بیانگر برگ زرینی دیگر بر افتخارات این استان است. دشمنانی که توسط استکبار جهانی تا دندان تجهیز شده بودند و دل در این داشتند که جزیره امن کشور ما را نا امن کنند.

وی افزود: هیچ گروهکی سوداگری نتوانست از معبرهای ما عبور کند و در چنگال رزمندگان تیپ ۴۸ فتح زمین گیر شدند.

حکمتیان با اشاره به اینکه کشور در برهه‌های مختلف حوادث و سوانح متعددی را پشت سر گذاشته است، ابراز کرد: فرزندان این دیار در سیل و زلزله و امداد نیز بی نظیر عمل کرده و به یاری تک تک هموطنان شتافتند.

وی ابراز داشت: تمام تجهیزات ترابری تیپ ۴۸ نیز در سیل خوزستان در کنار سایر تیم‌هایش از همان ابتدا حضور یافت. در سیل لرستان نیز تیپ با تمام توان وارد عمل شد و در مناطق مختلف استان نیز به همین شکل حرکت کردیم. به کار جهادی و وحدت و در کنار هم بودن اعتقاد داریم و این مهم در کنار رسالت‌های اصلی در دستور کار ما است.

فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان با اشاره به خدمات دهی در زمان شیوع کرونا، عنوان داشت: ۳۳۵ هزار ماسک در این راستا تولید و ۱۵۲ هزار لیتر آب ژاول برای استان تأمین و به استان منتقل کردیم.

حکمتیان گفت: برپایی ایستگاه‌های ۲۴ ساعته غربالگری از دیگر اقدامات عملیاتی شده است. یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیز با هدف کمک‌های مومنانه جمع آوری و به جامعه هدف تزریق شد.

حکمتیان همچنین با اشاره به آتش سوزی‌های استان، گفت: گردان امام حسین تیپ ۴۸ فتح با تمام امکانات پایش، مهار و کنترل آتش را پوشش داده است.

وی با بیان اینکه امروزه ما دچار یک جنگ تمام عیار توسط نظام سلطه هستیم، تصریح کرد: در طول ۴۱ ساله انقلاب دشمن تاکتیک‌های متعددی را علیه ما ایجاد کرد. زمانی که فهمیدند طلوع جمهوری اسلامی غروب استکبار و غرب زدگی است، شروع به توطئه و دسیسه کردند.

حکمتیان تصریح کرد: نبرد رسانه و جنگ نرم، توطئه‌های مختلف، تجهیز گروهک‌های تروریستی و گسیل به سوی مرزها از دیگر دشمنی‌های استکبار بود. امروز همه را با هم به کار گرفته‌اند، اما جنگ سخت اتفاق نخواهد افتاد.