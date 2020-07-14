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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام خبر داد:

فعالیت پزشکی قانونی در ۵ شهرستان استان ایلام

فعالیت پزشکی قانونی در ۵ شهرستان استان ایلام

ایلام-مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام از فعالیت پزشکی قانونی در پنج شهرستان استان ایلام خبر داد و گفت: نبود زمین مهمترین مشکل بر سر راه ایجاد ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان ها است.

مهدی علیزاده مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر پزشکی قانونی در پنج شهرستان استان ایلام فعال و ساخت ساختمان پزشکی قانونی نیز در دو شهرستان مهران و دهلران در حال انجام است.

وی گفت: نبود زمین مهمترین مشکل بر سر راه ایجاد ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان‌ها است.

علیزاده مهاجر از اختصاص هشت میلیارد ریال اعتبار برای احداث ساختمان مستقل پزشکی قانونی در شهرستان دهلران خبر داد و افزود: با توجه به مهیا بودن زمین برای احداث ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان دهلران تلاش می‌شود تا با شروع عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک امکان ارائه خدمات بیشتر و بهتر مهیا شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام گفت: باید تلاش شود تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها در کوتاه مدت و میان مدت مشکل فعالیت پزشکی قانونی مرتفع شود.

کد مطلب 4973606

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