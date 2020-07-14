استفاده از ظرفیت سپاه گلستان برای حفظ محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح سه شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سپاه و محیط زیست استان اظهارکرد: برای اولین است که چنین توافقی در استان رخ می دهد و اصل این تفاهم نامه بر اساس حفاظت و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها است.

وی افزود: اگر همه ما خود را در برابر آتش سوزی های مراتع و جنگل ها مسئول ندانیم سرمایه آیندگان ما از بین خواهد رفت.

شاهکوهی گفت: این تفاهم نامه بین سپاه نینوا و محیط زیست برای تمامی رخدادها است و ظرفیت سپاه و بسیج در کنار محیط زیست خواهد بود.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم با دستگاه های دیگر همچون منابع طبیعی، آب منطقه ای و جهادکشاورزی هم چنین تفاهم نامه ای امضا کنیم.

وی بیان کرو: محیط زیست ما جزو سرمایه هایی است که باید به چشم امانت به آن نگاه کنیم و حفاطت و حراست از آن اصلی ایست که به عهده همه ما است.