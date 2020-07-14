  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

فرمانده سپاه نینوای گلستان تاکید کرد

استفاده از ظرفیت سپاه گلستان برای حفظ محیط زیست

استفاده از ظرفیت سپاه گلستان برای حفظ محیط زیست

گرگان- فرمانده سپاه نینوای گلستان بر استفاده از ظرفیت سپاه در حفظ محیط زیست تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی صبح سه شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سپاه و محیط زیست استان اظهارکرد: برای اولین است که چنین توافقی در استان رخ می دهد و اصل این تفاهم نامه بر اساس حفاظت و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها است.

وی افزود: اگر همه ما خود را در برابر آتش سوزی های مراتع و جنگل ها مسئول ندانیم سرمایه آیندگان ما از بین خواهد رفت.

شاهکوهی گفت: این تفاهم نامه بین سپاه نینوا و محیط زیست برای تمامی رخدادها است و ظرفیت سپاه و بسیج در کنار محیط زیست خواهد بود.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم با دستگاه های دیگر همچون منابع طبیعی، آب منطقه ای و جهادکشاورزی هم چنین تفاهم نامه ای امضا کنیم.

وی بیان کرو: محیط زیست ما جزو سرمایه هایی است که باید به چشم امانت به آن نگاه کنیم و حفاطت و حراست از آن اصلی ایست که به عهده همه ما است.

کد مطلب 4973615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه