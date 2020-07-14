دشمنان از طریق فضای مجازی در پی نابودی ریشه عفاف و حجاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه همدان؛ حجت الاسلام ماشالله عبدی اظهار کرد: حجاب از ضروریات دین مبین اسلام است.

وی افزود: اسلام طرفدار پرده‌نشینی زنان نیست بلکه می‌خواهد زن در حضور مردان اجنبی بدن خود را بپوشاند بدون اینکه مجبور باشد از اجتماع کناره‌گیری کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه همدان گفت: مخالفین این اصل برای توجیه آن به سفسطه‌های فروانی دست می‌زنند اما تلاش آنها بیهوده بوده است.

وی ادامه داد: آنچه تمدن جدید بر سر نهاد خانواده روابط زن و مرد و در تکامل کلی‌تر بر سر انسانیت انسان‌ها آورده ضرورت این اصل حکیمانه اسلامی را نشان می‌دهد و این نشانه در واقع بیانگر کرامت انسان و کرامت زن مسلمان است.

وی ادامه داد: حجاب برای مهار کردن قدرتمندترین غریزه انسان‌ها است و با مراعات آن، سلامت روانی جامعه حفظ می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه همدان افزود: بنا بر گواهی متون تاریخی در اکثر قریب به اتفاق اقوام و ملل، حجاب در میان زنان معمول بوده هر چند گاهی با اعمال سلیقه‌هایی تشدید و تخفیف یافته اما هیچ گاه به طور کامل از بین نرفته اما مهم‌تر از حجاب، عفاف و حیا است که به هر مرد و زن مسلمانی توصیه شده آن را داشته باشند.

عبدی تاکید کرد: مسئولین وظیفه دارند یکی از اولویت‌های خود را پرداختن به امر عفاف و حجاب قرار دهند و همچنین از رسانه ملی نیز انتظار می‌رود با تولید برنامه‌های پر محتوا و ارزشی، در ترویج این موضوع که یکی از ضروریات مسلم دین است، مؤثر واقع شود.

وی گفت: مسئولین و دست اندرکاران، فضای مجازی را که تبدیل به فضای ولنگاری شده هر چه زودتر کنترل کنند چراکه دشمنان و معاندین نظام در حال نابود کردن ریشه دین و عفاف و حجاب را از این طریق هستند.