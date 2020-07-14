به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر عالی حرم مطهر امام رضا (ع) با معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار محمد مهدی برادران، مدیر عالی حرم مطهر امام رضا (ع) با سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان شاخص کشور برای طراحی و ساخت اماکن متبرک و برنامه های حرم مطهر امام رضا (ع) تاکید شد.

محمد مهدی برادران در این دیدار گفت: با توجه به نظر و تاکید تولیت معزز آستان قدس رضوی توجه به ظرفیت های متنوع هنر در دستور کار حرم مطهر امام رضا (ع) قرار گرفته است.

سید مجتبی حسینی هم گفت: هنر ایران اسلامی ظرفیت ها و توانمندی های ارزشمندی دارد و می توان از این ظرفیت ها در طراحی اماکن و بناهای مختلف و فعالیت های آنها از جمله حرم مطهر امام رضا (ع) استفاده کرد.