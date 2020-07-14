افزایش دما درزنجان/بارش باران تا چهارشنبه

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده می‌شود.

وی اظهار کرد: بارش باران تا اواخر روز چهارشنبه در استان تداوم دارد و در این میان بارش‌ها به صورت رعد و برق خواهد بود و شهروندان در ارتفاعات تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها، مسیل‌ها و معابر در استان هشدار داد و گفت: شهروندان در حاشیه رودخانه‌ها اتراق نکنند.

همتی همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد: در این میان شهروندان در کنار درختان فرسوده و تاسیسات شهری تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کردو افزود: دمای هوای استان از روز چهارشنبه بیش از هفت درجه سانتی گراد افزایش یافته و هوا گرم می‌شود.