به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی مدیران حوزه هنری استان و صدا و سیمای مرکز قزوین صبح سه شنبه با حضور کارشناسان دو نهاد برگزار و بر لزوم همکاریهای مشترک و هم افزایی برای تولید آثار هنری و رسانهای فاخر تاکید شد.
در این جلسه علی هوشمند رئیس حوزه هنری قزوین با تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان به اهمیت ساده سازی و بهره گیری از بیان هنری در تولیدات رسانهای تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت معرفی الگو در جامعه و مباحث هویتی ویژه نسل جوان، این مرکز در نظر دارد در چند محور از جمله: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان نماد جبهه مقاومت، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم همچنین معرفی فرهنگ پهلوانی در میان شهدا آثاری در قالبهای مختلف تولید کند.
وی افزود: بی تردید همکاری دو دستگاه فرهنگی «حوزه هنری، صدا و سیما» میتواند به ارتقای کیفی و برد رسانهای تولیدات منجر شود.
در این جلسه مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین تولید محصولات فرهنگی و هنری را پیشران حرکتهای انقلابی در فضای اجتماعی دانسته گفت: این تولید در امتداد کارهای زیربنایی هنری خصوصاً منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار دارند.
سعید انبارلویی افزود: همکاری این مرکز با حوزه هنری استان بستری مناسب برای تولید آثار ماندگار و فاخر است که در سایه هم افزایی این دو نهاد انقلابی، شاهد جریان سازی فرهنگی در فضای اجتماعی خواهیم بود.
در این دیدار کارشناسان به ارائه نظرات پرداختند و در پایان محمد حسین ابوترابی شعری با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرائت کرد.
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