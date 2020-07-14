به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی صبح سه شنبه در ستاد استانی مقابله با کرونا که با حضور معاون کل وزارت بهداشت برگزار شد با تسلیت درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی از تدبیر هوشمندانه و ارزشمند وزارت بهداشت در کنترل بیماری و اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا قدردانی کرد و گفت: در استان همدان پروسه مقابله و درمان بیماری کرونا در سطوح مختلف تعریف شد و چند سناریو نهایی شده که در سناریوی اول قرار داریم.

وی با بیان اینکه همدان دارای مردمی با فرهنگ غنی است و از روزهای اول شاهد همکاری خوب مردم بودیم، گفت: طی ۵ ماه گذشته کادر بهداشت و درمان فداکارانه پای کار بودند و مردم نیز موارد بهداشتی را رعایت کردند.

مراودات ما با استان‌قم بالا بود اما آن را کنترل کردیم

شاهرخی با بیان اینکه تا ۲۳ خردادماه آمار مبتلایان کرونا در استان همدان در کمترین سطح ممکن در کشور بود و بستری‌ها از ۱۰ نفر تجاوز نمی‌کرد و فوتی‌ها نیز در روز بیشتر از دو نفر نبود، گفت: این موفقیت در حالی صورت گرفت که مراودات ما با استان‌قم بالا بود اما آن را کنترل کردیم.

استاندار همدان با بیان اینکه در ماه‌های بعد مردم خوزستان که خوشبختانه و در ایام کنونی متأسفانه مقصد گردشگری آنها همدان است وارد استان همدان شدند مراودات با استان‌هایی که وضعیت شیوع کرونا در این استان‌ها قرمز بود صورت گرفت؛ گفت: متأسفانه طی یک ماه اخیر شرایط تغییر کرد و آمار در استان همدان سه برابر شد به طوری که تعداد مبتلاها به ۷۰ نفر در روز و فوتی‌ها به ۱۰ نفر رسید.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های دوباره اعمال شد و در حوزه رعایت فاصله گذاری اجتماعی اقدامات جدی مدنظر قرار گرفته است، گفت: تیم‌های بازرسی تشکیل شده و بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت می‌کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه از زمان تشدید بازرسی‌ها همکاری‌های مردم بهتر شده است، گفت: امیدواریم تا پیدا شدن داروی این بیماری و ساخت واکسن شرایط مدیریت شود.

شاهرخی با بیان اینکه متأسفانه برداشت نادرستی از شعار ستاد ملی صورت گرفت در حالی که ما سلامت و معیشت مردم را با هم می‌خواهیم، گفت: اگر سلامت تأمین شود اما مشکلات معیشت باقی باشد مشکلات بعدی ایجاد خواهد شد.

متأسفانه برخی مردم بازگشایی‌ها را به معنای کمرنگ شدن کرونا تلقی کردند

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی مردم بازگشایی‌ها را به معنای کمرنگ شدن کرونا تلقی کردند در حالی که بازگشایی‌ها با اجرای پروتکل‌های بهداشتی همراه است، گفت: طی ماه‌های گذشته شرایط استان را مدیریت کردیم هرچند کارها به سختی انجام شده ولی هنوز در سناریوی اول هستیم و ضمن تأمین منابع پیش می‌رویم.

استاندار همدان از اقدام ارزشمند دولت در اجرای طرح تحول سلامت قدردانی کرد و با بیان اینکه اگر استان همدان توانسته این شرایط را سپری کند به دلیل آن است که ظرفیت‌های لازم در زمان اجرای طرح تحول سلامت ایجاد شد، گفت: برای تکمیل خدمت به مساعدت وزارت بهداشت نیاز داریم تا بیمارستان اکباتان را تکمیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پرسنل بهداشت و درمان در حال خدمت رسانی هستند به بیمارستان سردار سلیمانی شهرستان تویسرکان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این پروژه ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما در گیرودار اداری قرار گرفته که باید در رفع آن تسریع شود، گفت: مقرر شده این پروژه ۵ مرداد ماه از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شود.

وی با تاکید بر اینکه تجهیزات خریداری شده و باید نصب شود، گفت: از وزارت بهداشت درخواست داریم در این زمینه اقدامی عاجل انجام دهد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه کمبود دستگاه اکسیژن ساز در استان همدان مدنظر قرار گیرد، گفت: اطمینان می‌دهیم با تمام توان در خدمت مردم هستیم چرا که دغدغه ما سلامت و معیشت مردم است.

استاندار همدان با قدردانی از مردم خواستار تداوم همکاری مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی شد و گفت: مهاجرت‌های تابستانی از خوزستان ادامه دارد اما با اجرای پروتکل‌های بهداشتی این مسئله را مدیریت خواهیم کرد.