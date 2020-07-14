برگزاری سومین دوره جشنواره ملی احسان در کرونا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه موهبتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوع کرونا بیان کرد: اگر چه این ویروس از چند ماه گذشته در انجام برنامه‌های مختلف اختلال ایجاد کرده اما جمعیت هلال احمر از فعالیت‌های ذاتی خود غافل نشده است.

وی با اشاره به عمده فعالیت‌های کانون‌های دانش آموزی هلال احمر گفت: هرساله همزمان با ایام فراغت دانش آموزان، برنامه‌هایی ویژه اعم از سرود و نمایش برای این قشر برگزار می‌شود.

موهبتی ادامه داد: در سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا در دنیا، بخش ویژه سومین دوره مسابقات سرود و نمایش احسان با عنوان «خاطره گوئی احسان در کرونا» برگزار می‌شود.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار کرد: تقویت حس بشر دوستی و کمک به همنوع در میان نوجوانان، ایجاد روحیه شادابی و پویایی در ایام شیوع کرونا و ایجاد شور و نشاط و تجلی رفتارهای بشر دوستانه در ایام کرونا از جمله اهداف برگزاری این برنامه است.

موهبتی بیان کرد: در راستای اجرای این مسابقه دانش آموز طی ۱۱۲ ثانیه خاطرهایی از احسان و نیکوکاری و یا فعالیت بشر دوستانه ای که در ایام شیوع بیماری کرونا در حق کسی انجام داده است، تعریف می‌کند.

وی با بیان اینکه شرکت در این بخش برای دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال آزاد است، اظهار کرد: الزاماً لازم نیست این افراد عضو کانون‌های دانش آموزی هلال احمر باشند.

موهبتی با بیان اینکه فیلم ضبط شده باید حداقل کیفیت p۴۸۰ و بدون تدوین باشد، اظهار کرد: تکنیک‌های خاطره گویی و زیبایی خاطره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه رعایت موازین اخلاقی و اسلامی در اجرا و پوشش الزامی است، گفت: همچنین نصب پوستر جشنواره در هنگام ضبط اثر ضروری است.

وی با بیان اینکه در بیان خاطرات باید از تکرار یک کلمه (تکیه کلام) خودداری شود، افزود: در صورت استفاده از گویش محلی در بیان خاطرات، ترجمه فارسی همراه اثر ارسال شود.

موهبتی بیان کرد: علاقه مندان می‌توانند تا نیمه مهرماه سال جاری فایل اثر اجرا شده را با ذکر عنوان جشنواره و به همراه فرم مشخصات ارسالی در قالب CD به شعب هلال احمر تحویل دهند.

بنا به گفته معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ارسال آثار از طریق شبکه‌های اجتماعی شامل واتساپ، سروش، بله و غیره میسر است.

گفتنی است دبیرستان متوسطه اول آزادگان شهرستان طبس در بخش سرود جنبی خواهران در دومین جشنواره ملی سرود و نمایش دانش آموزی احسان مقام اول را کسب کرد.