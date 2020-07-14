نشست سوریان با کادرهای فنی کشتی آزاد امید و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، در این جلسه ای که به منظور ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در مورد چگونگی برنامه های تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و امید، با توجه به اعلام تقویم فنی مشروط از سوی اتحادیه جهانی برگزار شد، سید جلال عسگری دبیر فدراسیون، محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد، تقی اکبرنژاد سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید و پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان حضور داشتند و نفرات حاضر مطالب و طرح های خود را ارائه داده و در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفت.



از موارد مهم مطرح شده در این نشست نحوه برنامه ریزی فنی، با توجه به شرایط بحرانی، کسب مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین مشخص شدن برگزاری قطعی مسابقات از سوی اتحادیه جهانی کشتی بود.



بر این اساس برآیند نتایج این جلسه به صورت مکتوب جهت تصمیم گیری به رئیس فدراسیون کشتی ارائه خواهد شد تا با بررسی ها و تمهیدات لازم، نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام شود.