  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۱

نشست سوریان با کادرهای فنی کشتی آزاد امید و جوانان

نشست سوریان با کادرهای فنی کشتی آزاد امید و جوانان

جلسه کادرهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و امید با حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی ظهر امروز (سه شنبه) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  فدراسیون کشتی، در این جلسه ای که به منظور ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در مورد چگونگی برنامه های تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و امید، با توجه به اعلام تقویم  فنی مشروط از سوی اتحادیه جهانی برگزار شد، سید جلال عسگری دبیر فدراسیون، محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد، تقی اکبرنژاد سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید و پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان حضور داشتند و نفرات حاضر  مطالب و طرح های خود را ارائه داده و در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفت.

از موارد مهم مطرح شده در این نشست نحوه برنامه ریزی فنی، با توجه به شرایط بحرانی، کسب مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین مشخص شدن برگزاری قطعی مسابقات از سوی اتحادیه جهانی کشتی بود.

بر این اساس برآیند نتایج این جلسه به صورت مکتوب جهت تصمیم گیری به رئیس فدراسیون کشتی ارائه خواهد شد تا با بررسی ها و تمهیدات لازم، نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام شود.

کد مطلب 4973646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه