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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۴

انتشار فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی»

انتشار فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی»

فراخوان دومین دوره جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی» به پاسداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، دومین دوره جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی» در سه بخش صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه‌نویسی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، از یکم تا ششم دی‌ماه سال جاری و به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.

سال گذشته و پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نخستین دوره این جشنواره به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی برگزار و با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و هنر مواجه شد.

متن فراخوان این جشنواره به‌شرح زیر است:

«بسم‌الله‌القاصم‌الجبارین

فراخوان دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی»

یکم الی ششم دی ماه ۱۳۹۹- کرمان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، با هدف تکریم شخصیت، ایثار و سالها مجاهدت سردار سرافراز سپاه اسلام، مجاهد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و نیز ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری، دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی» را در سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و نمایشنامه‌نویسی  برگزار می‌کند:

محورهای موضوعی:

۱- سردار آسمانی و دفاع مقدس  
۲- سردار آسمانی و امنیت ملی
۳- سردار آسمانی و نسل جوان
۴- سردار آسمانی و جبهۀ مقاومت اسلامی
۵- سردار آسمانی و استکبارستیزی
۶- سردار آسمانی و ولایت‌مداری
۷- سردار آسمانی و شهدای مدافع حرم
۸- سردار آسمانی و فرهنگ عاشورا
۹- سردار آسمانی، وحدت ملی و انسجام اسلامی
۱۰- سردار آسمانی و مردم‌داری

بخش خیابانی و صحنه‌ای

۱-گروه‌های متقاضی در هر یک از بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای، لازم است به‌ترتیب طرح و ایده و نمایشنامۀ خود را به‌همراه رزومۀ گروه و کارگردان تا ۳۱ شهریورماه در سایت جشنواره به نشانی rtfestival.ir  بارگذاری نمایند.۲- بخش خیابانی و نمایشنامه‌نویسی به‌صورت رقابتی و بخش صحنه‌ای به‌صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.
۳- به هریک از آثار راه‌یافته در بخش خیابانی، تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و در بخش صحنه‌ای تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.
۴- در بخش‌ خیابانی به نفرات اول تا سوم بخش‌های طرح و ایده، کارگردانی، بازیگری مرد و زن، طراحی صحنه و فضا، موسیقی، جایزه تعلق خواهد گرفت.
۵- از کارگردانان نمایش‌های بخش صحنه‌ای در مراسم اختتامیه با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی، قدردانی به‌عمل خواهد آمد.
۶- در بخش خیابانی هر کارگردان مجاز به ارسال حداکثر سه طرح و ایده به جشنواره است که بعد از تصویب، فقط یک اثر در جشنواره شرکت داده خواهد شد.
۷- در بخش صحنه‌ای هر کارگردان مجاز به ارسال یک نمایشنامه است.
۸- بازبینی آثار در هر دو بخش از طریق فیلم خواهد بود.

روزشمار:

آخرین مهلت ارسال آثار در بخش خیابانی و صحنه‌ای تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱
اعلام نتایج بازخوانی: ۹۹/۰۷/۷
ارسال فیلم اثر در دو بخش خیابانی و صحنه‌ای جهت بازبینی: تا تاریخ ۹۹/۰۹/۱۰
اعلام نتایج بازبینی: ۹۹/۰۹/۱۷
برگزاری آیین افتتاحیه: کرمان ۹۹/۱۰/۱ مزار مطهر سردار سلیمانی
برگزاری آیین اختتامیه: ۹۹/۱۰/۶

جوایز بخش خیابانی:

طرح و ایده- کارگردانی- بازیگری مرد و زن

نفراول- ۴ میلیون تومان، نفر دوم- ۳ میلیون تومان،  نفر سوم- ۲ میلیون تومان

طراحی صحنه و فضا، موسیقی  
نفراول- ۳ میلیون تومان، نفر دوم- ۲ میلیون تومان، نفر سوم- یک میلیون تومان

بخش نمایشنامه‌نویسی
این بخش با موضوعات مندرج در فراخوان و همچنین بر اساس خاطرات شفاهی مردم و رزمندگان و همرزمان این شهید، جهت تولید نمایشنامه با محوریت شخصیت حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

۱- هر نویسنده مجاز به ارسال دو نمایشنامه است.
۲- آثار باید تایپ شده با قلم B Nazanin و فونت ۱۳ در سایت جشنواره به نشانی rtfestival.ir بارگذاری شود.
۳- سه اثر برگزیدۀ نهایی در قالب یک کتاب چاپ و منتشر خواهد شد. روز شمار:
آخرین مهلت ارسال آثار: ۹۹/۰۷/۳۰
اعلام کاندیداها: ۹۹/۰۹/۲۵
معرفی برگزیدگان نهایی: در مراسم اختتامیه ۹۹/۱۰/۶

جوایز بخش نمایشنامه‌نویسی:
نفر اول- ۷ میلیون تومان، نفر دوم- ۵ میلیون تومان، نفر سوم- ۳ میلیون تومان
دو نفر تقدیر - ۲ میلیون تومان

نحوه ارسال آثار:
۱- مراجعه به سایت جشنواره از تاریخ  ۹۹/۰۵/۱و ثبت اطلاعات فردی به نشانی rtfestival.ir   
۲- بارگذاری آثار موردنظر کارگردان در بخش‌های مربوطه
نشانی دبیرخانه:
تهران- خیابان طالقانی- نرسیده به متروی طالقانی – تماشاخانۀ سرو
تلفن: ۸۸۷۴۱۴۲۷-۸۸۳۸۱۵۷۲
نشانی دبیرخانۀ اجرایی:
کرمان- خیابان ابوحامد- خیابان شهید کامیاب
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
تلفن: ۲۲۰۵۲۰۰-۰۳۴۱
نشانی اینترنتی: rtfestival.ir

کد مطلب 4973648
فریبرز دارایی

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