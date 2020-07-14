انتشار فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، دومین دوره جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی» در سه بخش صحنهای، خیابانی و نمایشنامهنویسی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، از یکم تا ششم دیماه سال جاری و به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.
سال گذشته و پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نخستین دوره این جشنواره به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی برگزار و با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و هنر مواجه شد.
متن فراخوان این جشنواره بهشرح زیر است:
«بسماللهالقاصمالجبارین
فراخوان دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی»
یکم الی ششم دی ماه ۱۳۹۹- کرمان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، با هدف تکریم شخصیت، ایثار و سالها مجاهدت سردار سرافراز سپاه اسلام، مجاهد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و نیز ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری، دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی» را در سه بخش خیابانی، صحنهای و نمایشنامهنویسی برگزار میکند:
محورهای موضوعی:
۱- سردار آسمانی و دفاع مقدس
۲- سردار آسمانی و امنیت ملی
۳- سردار آسمانی و نسل جوان
۴- سردار آسمانی و جبهۀ مقاومت اسلامی
۵- سردار آسمانی و استکبارستیزی
۶- سردار آسمانی و ولایتمداری
۷- سردار آسمانی و شهدای مدافع حرم
۸- سردار آسمانی و فرهنگ عاشورا
۹- سردار آسمانی، وحدت ملی و انسجام اسلامی
۱۰- سردار آسمانی و مردمداری
بخش خیابانی و صحنهای
۱-گروههای متقاضی در هر یک از بخشهای خیابانی و صحنهای، لازم است بهترتیب طرح و ایده و نمایشنامۀ خود را بههمراه رزومۀ گروه و کارگردان تا ۳۱ شهریورماه در سایت جشنواره به نشانی rtfestival.ir بارگذاری نمایند.۲- بخش خیابانی و نمایشنامهنویسی بهصورت رقابتی و بخش صحنهای بهصورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.
۳- به هریک از آثار راهیافته در بخش خیابانی، تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و در بخش صحنهای تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.
۴- در بخش خیابانی به نفرات اول تا سوم بخشهای طرح و ایده، کارگردانی، بازیگری مرد و زن، طراحی صحنه و فضا، موسیقی، جایزه تعلق خواهد گرفت.
۵- از کارگردانان نمایشهای بخش صحنهای در مراسم اختتامیه با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی، قدردانی بهعمل خواهد آمد.
۶- در بخش خیابانی هر کارگردان مجاز به ارسال حداکثر سه طرح و ایده به جشنواره است که بعد از تصویب، فقط یک اثر در جشنواره شرکت داده خواهد شد.
۷- در بخش صحنهای هر کارگردان مجاز به ارسال یک نمایشنامه است.
۸- بازبینی آثار در هر دو بخش از طریق فیلم خواهد بود.
روزشمار:
آخرین مهلت ارسال آثار در بخش خیابانی و صحنهای تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱
اعلام نتایج بازخوانی: ۹۹/۰۷/۷
ارسال فیلم اثر در دو بخش خیابانی و صحنهای جهت بازبینی: تا تاریخ ۹۹/۰۹/۱۰
اعلام نتایج بازبینی: ۹۹/۰۹/۱۷
برگزاری آیین افتتاحیه: کرمان ۹۹/۱۰/۱ مزار مطهر سردار سلیمانی
برگزاری آیین اختتامیه: ۹۹/۱۰/۶
جوایز بخش خیابانی:
طرح و ایده- کارگردانی- بازیگری مرد و زن
نفراول- ۴ میلیون تومان، نفر دوم- ۳ میلیون تومان، نفر سوم- ۲ میلیون تومان
طراحی صحنه و فضا، موسیقی
نفراول- ۳ میلیون تومان، نفر دوم- ۲ میلیون تومان، نفر سوم- یک میلیون تومان
بخش نمایشنامهنویسی
این بخش با موضوعات مندرج در فراخوان و همچنین بر اساس خاطرات شفاهی مردم و رزمندگان و همرزمان این شهید، جهت تولید نمایشنامه با محوریت شخصیت حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
۱- هر نویسنده مجاز به ارسال دو نمایشنامه است.
۲- آثار باید تایپ شده با قلم B Nazanin و فونت ۱۳ در سایت جشنواره به نشانی rtfestival.ir بارگذاری شود.
۳- سه اثر برگزیدۀ نهایی در قالب یک کتاب چاپ و منتشر خواهد شد. روز شمار:
آخرین مهلت ارسال آثار: ۹۹/۰۷/۳۰
اعلام کاندیداها: ۹۹/۰۹/۲۵
معرفی برگزیدگان نهایی: در مراسم اختتامیه ۹۹/۱۰/۶
جوایز بخش نمایشنامهنویسی:
نفر اول- ۷ میلیون تومان، نفر دوم- ۵ میلیون تومان، نفر سوم- ۳ میلیون تومان
دو نفر تقدیر - ۲ میلیون تومان
نحوه ارسال آثار:
۱- مراجعه به سایت جشنواره از تاریخ ۹۹/۰۵/۱و ثبت اطلاعات فردی به نشانی rtfestival.ir
۲- بارگذاری آثار موردنظر کارگردان در بخشهای مربوطه
نشانی دبیرخانه:
تهران- خیابان طالقانی- نرسیده به متروی طالقانی – تماشاخانۀ سرو
تلفن: ۸۸۷۴۱۴۲۷-۸۸۳۸۱۵۷۲
نشانی دبیرخانۀ اجرایی:
کرمان- خیابان ابوحامد- خیابان شهید کامیاب
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
تلفن: ۲۲۰۵۲۰۰-۰۳۴۱
نشانی اینترنتی: rtfestival.ir
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