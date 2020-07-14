انتشار فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی»

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، دومین دوره جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی» در سه بخش صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه‌نویسی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، از یکم تا ششم دی‌ماه سال جاری و به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.

سال گذشته و پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نخستین دوره این جشنواره به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی برگزار و با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و هنر مواجه شد.

متن فراخوان این جشنواره به‌شرح زیر است:

«بسم‌الله‌القاصم‌الجبارین

فراخوان دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی»

یکم الی ششم دی ماه ۱۳۹۹- کرمان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، با هدف تکریم شخصیت، ایثار و سالها مجاهدت سردار سرافراز سپاه اسلام، مجاهد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و نیز ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری، دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی» را در سه بخش خیابانی، صحنه‌ای و نمایشنامه‌نویسی برگزار می‌کند:

محورهای موضوعی:

۱- سردار آسمانی و دفاع مقدس

۲- سردار آسمانی و امنیت ملی

۳- سردار آسمانی و نسل جوان

۴- سردار آسمانی و جبهۀ مقاومت اسلامی

۵- سردار آسمانی و استکبارستیزی

۶- سردار آسمانی و ولایت‌مداری

۷- سردار آسمانی و شهدای مدافع حرم

۸- سردار آسمانی و فرهنگ عاشورا

۹- سردار آسمانی، وحدت ملی و انسجام اسلامی

۱۰- سردار آسمانی و مردم‌داری

بخش خیابانی و صحنه‌ای

۱-گروه‌های متقاضی در هر یک از بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای، لازم است به‌ترتیب طرح و ایده و نمایشنامۀ خود را به‌همراه رزومۀ گروه و کارگردان تا ۳۱ شهریورماه در سایت جشنواره به نشانی rtfestival.ir بارگذاری نمایند.۲- بخش خیابانی و نمایشنامه‌نویسی به‌صورت رقابتی و بخش صحنه‌ای به‌صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد.

۳- به هریک از آثار راه‌یافته در بخش خیابانی، تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و در بخش صحنه‌ای تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

۴- در بخش‌ خیابانی به نفرات اول تا سوم بخش‌های طرح و ایده، کارگردانی، بازیگری مرد و زن، طراحی صحنه و فضا، موسیقی، جایزه تعلق خواهد گرفت.

۵- از کارگردانان نمایش‌های بخش صحنه‌ای در مراسم اختتامیه با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی، قدردانی به‌عمل خواهد آمد.

۶- در بخش خیابانی هر کارگردان مجاز به ارسال حداکثر سه طرح و ایده به جشنواره است که بعد از تصویب، فقط یک اثر در جشنواره شرکت داده خواهد شد.

۷- در بخش صحنه‌ای هر کارگردان مجاز به ارسال یک نمایشنامه است.

۸- بازبینی آثار در هر دو بخش از طریق فیلم خواهد بود.

روزشمار:

آخرین مهلت ارسال آثار در بخش خیابانی و صحنه‌ای تا تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱

اعلام نتایج بازخوانی: ۹۹/۰۷/۷

ارسال فیلم اثر در دو بخش خیابانی و صحنه‌ای جهت بازبینی: تا تاریخ ۹۹/۰۹/۱۰

اعلام نتایج بازبینی: ۹۹/۰۹/۱۷

برگزاری آیین افتتاحیه: کرمان ۹۹/۱۰/۱ مزار مطهر سردار سلیمانی

برگزاری آیین اختتامیه: ۹۹/۱۰/۶

جوایز بخش خیابانی:

طرح و ایده- کارگردانی- بازیگری مرد و زن

نفراول- ۴ میلیون تومان، نفر دوم- ۳ میلیون تومان، نفر سوم- ۲ میلیون تومان

طراحی صحنه و فضا، موسیقی

نفراول- ۳ میلیون تومان، نفر دوم- ۲ میلیون تومان، نفر سوم- یک میلیون تومان

بخش نمایشنامه‌نویسی

این بخش با موضوعات مندرج در فراخوان و همچنین بر اساس خاطرات شفاهی مردم و رزمندگان و همرزمان این شهید، جهت تولید نمایشنامه با محوریت شخصیت حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

۱- هر نویسنده مجاز به ارسال دو نمایشنامه است.

۲- آثار باید تایپ شده با قلم B Nazanin و فونت ۱۳ در سایت جشنواره به نشانی rtfestival.ir بارگذاری شود.

۳- سه اثر برگزیدۀ نهایی در قالب یک کتاب چاپ و منتشر خواهد شد. روز شمار:

آخرین مهلت ارسال آثار: ۹۹/۰۷/۳۰

اعلام کاندیداها: ۹۹/۰۹/۲۵

معرفی برگزیدگان نهایی: در مراسم اختتامیه ۹۹/۱۰/۶

جوایز بخش نمایشنامه‌نویسی:

نفر اول- ۷ میلیون تومان، نفر دوم- ۵ میلیون تومان، نفر سوم- ۳ میلیون تومان

دو نفر تقدیر - ۲ میلیون تومان

نحوه ارسال آثار:

۱- مراجعه به سایت جشنواره از تاریخ ۹۹/۰۵/۱و ثبت اطلاعات فردی به نشانی rtfestival.ir

۲- بارگذاری آثار موردنظر کارگردان در بخش‌های مربوطه

نشانی دبیرخانه:

تهران- خیابان طالقانی- نرسیده به متروی طالقانی – تماشاخانۀ سرو

تلفن: ۸۸۷۴۱۴۲۷-۸۸۳۸۱۵۷۲

نشانی دبیرخانۀ اجرایی:

کرمان- خیابان ابوحامد- خیابان شهید کامیاب

ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

تلفن: ۲۲۰۵۲۰۰-۰۳۴۱

نشانی اینترنتی: rtfestival.ir