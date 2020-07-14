به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به افزایش جمعیت کره زمین، یکی از مهم‌ترین دغدغه کشورها، تامین غذای مورد نیاز مردم، انبار و نگه‌داری صحیح و بدون ضایعات این مواد، افزایش سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از بروز عفونت در بدن افرا سالم هستند. این اهداف جز با استفاده از تجهیزات کاملاً استریل محقق نمی‌شود.

دنیا برای رسیدن به این هدف مسیر به‌کارگیری پرتوی گامای ساطع شده از عنصر شیمیایی کبالت ۶۰ را پیش گرفته است. در ایران هم برای نخستین بار یک شرکت دانش‌بنیان با تلاشی فناورانه در سال ۹۰ موفق به تاسیس و راه‌اندازی بزرگترین سایت هسته‌ای پرتودهی گاما در منطقه سیستان و بلوچستان شد. این سایت‌ها از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها در تحقق بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با افزایش کمی و کیفی تولید به حساب می‌آیند.

به گفته سیدرضا رفیعی مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان، این شرکت با عقد قرارداد با شرکت‌های هندوستانی، روسی و مجارستانی و با همت کارشناسان و متخصصان خود، توانسته به عنوان یکی از دارندگان دانش فنی طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های پرتودهی گاما در بخش خصوصی کشور معرفی شود.

وی ادامه داد: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا، سازمان غذا و داروی آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان بهداشت جهانی بر استفاده از مواد غذایی پرتو دیده تاکید دارند و قوانین مختلفی برای جلوگیری از واردات محصولات آغشته به سموم شیمیایی چون متیل بروماید و اتیلن اکساید وضع کرده‌اند.

این فعال دانش‌بنیانی همچنین گفت: این قوانین سخت‌گیرانه باعث شده که صادرات محصولات باغی، کشاورزی، غذایی و پزشکی کشور با مشکل مواجه شود. به همین دلیل وجود این سایت کمک بزرگی به صادرکنندگان است تا محصولات خود را به صورت استانداردشده به دیگر کشورها ارسال کنند.

وی با بیان اینکه محصولات و خدمات این شرکت در کاهش واردات و جلوگیری از ارزبری هم موثر است، گفت: مثلاً افزایش ماندگاری محصولاتی مانند پیاز و سپس فرآوری تولید پودر پیاز به بالا رفتن تولید این محصول استراتژیک و عدم واردات آن به کشور منجر شده است.

رفیعی خاطر نشان کرد: در این طرح، ۳۰ نفر از جوانان متخصص کشور فعالیت می‌کنند و با افزایش ظرفیت و بهره‌برداری از آزمایشگاه‌های این شرکت، تعداد متخصصان شاغل در این شرکت افزایش می‌یابد.