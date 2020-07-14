۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع ۷۰ هزار مجوز صادر شده برای احداث واحدهای صنعتی، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد، پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، افزود: از این تعداد بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه در بازه‌های شش ماهه مجوز طرح‌های بدون پیشرفت فیزیکی باطل می‌شود، گفت: هر طرحی که تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، برای ما جدی محسوب می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: ۱۹ هزار و ۹۶۰ طرح دارای مجوز نیز بالای ۲۰ درصد پیشرفت کاری (فیزیکی) داریم.

زرندی افزود: طرح‌های داری مجوز برای اعلام زنده بودن باید هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار ارائه کنند و در صورت ارائه نکردن گزارش بعنوان طرح معلق محسوب می‌شود که به مرحله ابطال می‌رسد. اما طرح‌های بالای ۶۰ درصد معمولاً به دلیل پیشرفت قابل ملاحظه ابطال نمی‌شوند و چنانچه مشکلی داشته باشند از سرمایه گذار تعهدات لازم اخذ می‌شود و در صورت ناتوانی در ادامه پروژه طرح به سرمایه گذار دیگری واگذار می‌شود.

وی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده ۳۰ درصد طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت در حوزه صنایع و معدنی، ۳۰ درصد در حوزه شیمیایی و فراورده‌های حاصل از نفت، ۹ درصد محصولات غذایی و آشامیدنی، ۷ درصد در نساجی، ۴.۵ درصد در ماشین سازی و تجهیزات حمل و نقل، ۴.۵ درصد لاستیک و پلاستیک و ۱۵ درصد هم سایر طرح‌ها هستند که بصورت دائم میزان پیشرفت آنها رصد می‌شود.

نگاه وزارت صمت به حمایت از طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت کاری است

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه نگاه وزارت صمت به حمایت از طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: تا پایان امسال در بین طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا، ۲۰۰ طرح برگزیده با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۴۰ هزار فرصت شغلی، ۵ شنبه هر هفته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

زرندی درباره مشکلات عمده برای احداث طرح‌های صنعتی گفت: مهم‌ترین مشکل تأمین مالی و نقدینگی اجرای طرح است.

وی بیان کرد: نیاز پارسال واحدهای تولیدی ما ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بوده است و بانک‌ها ۲۱۶ میلیارد تومان از این رقم را پرداخت کرده‌اند که مابه التفاوت این رقم را باید با استفاده از ابزارهای نوین پر کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: تمرکز بر روی بازار سرمایه برای جبران این کسری داریم و واحدهای صنعتی نباید این فرصت پیش آمده در بازار سرمایه را از دست بدهند.

زرندی تأمین ارز برای واردات ماشین آلات از خارج، تورم‌های مقطعی که موجب تغییر در میزان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی طرح دارد، انتقال پول و تأمین وثیقه برای مکمل‌های مالی را دیگر مشکلات عمده تکمیل طرح‌های صنعتی دانست.

وی با اشاره به بهره مندی واحدهایی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می‌شوند از معافیت بازرسی مالیات در سال‌های قبل، افزود: واحدها به دو صورت استفاده از عرضه اولیه و انتشار اوراق می‌توانند از بازار سرمایه بهره‌مند شوند. همچنین روش‌های نوین تأمین مالی مانند اوراق گام را نیز با بانک‌ها شروع کرده‌ایم و در دستور کار داریم.