به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمرانی و طرحهای زیربنایی بنیاد برکت با اعلام این خبر افزود: با افتتاح و آغاز بهکار این ۲۰۰ مرکز شامل مسجد، حسینیه، مصلی، خانه عالم و دارالقرآن، تعداد مراکز فرهنگی مذهبی بنیاد در کشور به ۱۴۰۰ مرکز میرسد.
محمد مهجوری اظهار داشت: بنیاد برکت در سال ۱۳۹۸ نیز در ساخت و تکمیل ۲۰۰ مرکز فرهنگی مذهبی مشارکت داشته است.
وی با اشاره به تعهد بنیاد برکت مبنی بر ساخت ۱۵۱۰ مرکز فرهنگی مذهبی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور تصریح کرد: بنیاد برکت برای ساخت این ۱۵۱۰ مرکز فرهنگی مذهبی ۱۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار را پیشبینی و هزینه کرده است.
معاون عمرانی و طرحهای زیربنایی بنیاد برکت با تاکید بر اینکه این مراکز فرهنگی مذهبی در تمامی استانهای کشور احداث شده یا در حال ساخت است، گفت: استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و مازندران به ترتیب دارای بیشترین سهم از پروژههای فرهنگی مذهبی بنیاد برکت هستند.
مهجوری با اشاره به فعالیتهای بنیاد برکت در حوزه ساخت مراکز فرهنگی مذهبی کرد: توجه و رسیدگی به امور فرهنگی از دغدغههای همیشگی مقام معظم رهبری و جزو اولویتهای مهم نظام و همچنین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بوده است و بدون شک انجام این مأموریت بدون ساخت اماکن و ایجاد زیرساختهای فرهنگی مذهبی میسر نخواهد بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس، طی سالهای گذشته، بنیاد برکت در این زمینه فعالیتهای گستردهای داشته است و تاکنون قرارداد ساخت ۱۵۱۰ مرکز فرهنگی شامل مسجد، حسینیه، خانه عالم، دارالقرآن، مصلی را در مناطق کمتر توسعهیافته کشور منعقد کرده که از این تعداد، ۱۴۰۰ مرکز تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
مهجوری افزود: بنیاد برکت علاوه بر ایجاد نهضت اشتغالزایی با هدف محرومیتزدایی، توسعه و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور به عنوان رسالت و ماموریت اصلی خود، فعالیتهای گستردهای را نیز در حوزههای عمرانی و زیربنایی در این مناطق دارد.
معاون عمرانی و طرحهای زیربنایی بنیاد برکت در پایان خاطرنشان کرد: ساخت مدرسه، بیمارستان، کتابخانه، دارالقرآن، آزمایشگاه، مسجد، پایگاه اورژانس، مصلی، خانه بهداشت، خانه عالم، مرکز تجهیزات پزشکی، پایگاه سلامت، مرکز بهداشت، مرکز جامع سلامت، احداث پل، راهسازی و آبرسانی از جمله این اقدامات است.
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