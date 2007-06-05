هزار واحد مسکونی در خوی دچار آبگرفتگی گسترده شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، این بارش ها که همچنان ادامه دارد منجر به مسدود شدن بسیاری از کانال های فاضلاب و جوی های آب شد و این امر بیش از هزار واحد مسکونی را در محاصره آب قرار داد.

همچنین به دنبال وضعیت یاد شده رفت و آمد در سطح خوی مختل شد و ده ها خودرو در محاصره آب قرار گرفتند.

در نزدیکی تکیه حضرت ابوالفضل (ع) در 30 کیلومتری شهرستان خوی 7 دستگاه خودرو به اتفاق سرنشینان آنها در سیلاب گرفتار شدند که با تلاش نیروهای امدادی نجات یافتند و پنج نفر از سرنشینان آنها که دچار مشکلات تنفسی شده بودند به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین ساعت 11 صبح امروز سیل بخش صفائیه خوی را فرا گرفت و تعدادی از روستاهای واقع در این بخش دچار آبگرفتگی شدند .

در این روستاها منازل مسکونی ، مزارع گندم ، نخود و عدس و تعدادی از دام ها در سیل گرفتار شدند و شماری از واحدهای مسکونی خسارات کلی دیدند .

ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی به دنبال وقوع حوداث یاد شده در حال بررسی وضعیت آسیب دیدگان و برآورد خسارت های وارده است .

سازمان هواشناسی نیز در خصوص ادامه بارندگی و ضرورت رعایت نکات ایمنی به مردم هشدار داده است و از ساکنان حاشیه رودخانه ها، مناطق کوهپایه و آبگیر تقاضا کرده مراقب وقوع سیلاب و آبگرفتگی باشند .