به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت عدم برگزاری مراسمهای عروسی در استان، اظهار داشت: دستگاههای متولی در صورت مشاهده برگزاری هر گونه مراسم عروسی، عروس و داماد و پدر عروس و داماد را دستگیر کنند.
حضور در اماکن سرپوشیده بدون ماسک تخلف و جرم است
وی، تاکید کرد: حضور افراد در اماکن سرپوشیده، بازارها، ادارات، وسایل حمل و نقل عمومی و… بدون ماسک قابل قبول نیست.
استاندار لرستان، بیان داشت: این امر تخلف و جرم تلقی میشود.
خادمی با اشاره به شرایط نامطلوب شیوع کرونا در استان لرستان، گفت: تا کنون وضعیت استان لرستان در خصوص مدیریت بیماری کرونا به خوبی انجام شده است، اما شرایط امروز مناسب نیست و ضرورت همکاری همه مردم و رعایت عموم از ضروریات است.
خادمی، تصریح کرد: با توجه به امکانات محدود درمانی در مقابله با کرونا لازم است در مواردی سختگیری شده و همه مردم، پای کار بیایند و مقابله با بیماری کرونا فرهنگ سازی شود.
تختهای بیماران کرونایی ۱۰۰ درصد پر شدهاند
سعید رحیمی رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امکانات مراکز درمانی ما محدود است.
وی، تاکید کرد: تختهای اختصاص یافته برای بیماران کرونایی در حال حاضر به طور ۱۰۰ درصدی پُر هستند.
رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، ادامه داد: در این راستا از مردم خواهش میکنم که به طور حتم دستور العمل های بهداشتی را رعایت کنند در غیر این صورت در مراکز درمانی با نبود تخت خالی و مشکل مواجه خواهند شد.
بنابر این گزارش تا کنون حدود ۱۱ هزار و ۹۵۱ نفر به بیماری کرونا مبتلا شدهاند و از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون نیز ۲۷۷ نفر به علت این بیماری جان خود را از دست دادهاند.
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