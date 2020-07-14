به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله اکبری تالار پشتی در حاشیه جلسه کمیسیون صنایع و معادن درباره نشست امروز این کمیسیون با وزیر امور خارجه، گفت: در این جلسه وزیر امور خارجه و معاونان وی، گزارشی در مورد دیپلماسی اقتصادی به نمایندگان ارائه کردند.

وی بیان کرد: جلسه پربار و بسیار خوبی بود و وزیر امور خارجه و معاونان وی مباحث را به خوبی مورد توجه قرار دادند و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به صورت تخصصی و کارشناسی شده مطالب خود را عنوان کردند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به زودی طرح الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی تهیه و جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارسال میشود.