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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

اکبری تالار پشتی خبر داد؛

طرح الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی تهیه می‌شود

طرح الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی تهیه می‌شود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی طرح الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله اکبری تالار پشتی در حاشیه جلسه کمیسیون صنایع و معادن درباره نشست امروز این کمیسیون با وزیر امور خارجه، گفت: در این جلسه وزیر امور خارجه و معاونان وی، گزارشی در مورد دیپلماسی اقتصادی به نمایندگان ارائه کردند.

وی بیان کرد: جلسه پربار و بسیار خوبی بود و وزیر امور خارجه و معاونان وی مباحث را به خوبی مورد توجه قرار دادند و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به صورت تخصصی و کارشناسی شده مطالب خود را عنوان کردند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به زودی طرح الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی تهیه و جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارسال میشود.

کد مطلب 4973666
زهرا علیدادی

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