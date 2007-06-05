البرغوثی خواستار حرکت گسترده فلسطینیان علیه اشغالگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مصطفی البرغوثی" دبیر جنبش فتح دربیانیه ای به مناسبت چهلمین سالروز جنگ 1967رژیم صهیونیستی با اعراب، خواستار "آغاز گسترده ترین حرکت و جنبش مردمی علیه ساخت دیوار حائل، شهرک سازی، یهودی سازی بیت المقدس، محاصره و مراکز و پست های بازرسی" این رژیم شد.

وی که در زندان رژیم صهیونیستی به سر می برد، اشغالگری اسرائیل در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن را "طولانی ترین و زشت ترین اشغالگری در تاریخ معاصر" توصیف و تاکید کرد که ازبین رفتن این اشغالگری حتمی است و گریزی از آن نیست.

این بیانیه توسط یک جنبش فعال برای آزادی البرغوثی منتشر شد و در آن آمده است : "تنها با پایان یافتن اشغالگری، درهای صلح در خاورمیانه بازخواهد شد".

البرغوثی در بیانیه خود تاکید کرد: هرگونه طرح یا ابتکارعمل یا توافقی که تضمین کننده پایان اشغالگری و شهرک سازی نباشد و به ملت ما فرصتی واقعی برای ایجاد کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل و به پاتتختی قدس شریف ندهد و زمینه را برای بازگشت پناهندگان فلسطینی به میهن خویش براساس قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل فراهم نکند، فایده ای ندارد.

ارتش رژیم صهیونیستی مروان البرغوثی را از سال 2002 میلادی در زندان دارد و وی را در ژوئن سال 2004میلادی به اتهام دست داشتن در چهارعملیات ضد اسرائیلی به حبس ابد متهم کرد. البرغوثی محرک اساسی انتفاضه دوم الاقصی به شمار می رود که در سپتامبر سال 2002 میلادی آغاز شد.