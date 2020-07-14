‌به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بررسی و نظارت بر روند خرید گندم از کشاورزان صبح سه شنبه آقاعلیخانی مدیر تعاون روستایی استان به همراه آرامیده رئیس اداره بازرگانی از مراکز خرید تضمینی گندم شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان آوج بازدید کردند.

عباس آقاعلیخانی در این بازدید حمایت از کشاورزان و تقویت تولید داخلی را از اهداف دولت در زمینه خرید تضمینی گندم دانست و گفت: به منظور تحقق حمایت از کشاورزان گندم کار در سطح استان و برای استمرار چرخه تولید این محصول، شبکه تعاون روستایی استان قزوین در حال خرید گندم از کشاورزان هستند.

این مسئول تاکید کرد: تمامی وقایع ورود و خروج در مراکز خرید ثبت و مستندسازی می‌شود تا هیچ گونه مشکلی برای کشاورزان به وجود نیاید.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: مراکز خرید گندم باید در نحوه نمونه برداری و تعیین افت دقت لازم را داشته باشند و از تحویل هر گونه گندم خارج از دستورالعمل جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون وضعیت خرید تضمینی گندم در استان مطلوب بوده است، خاطرنشان کرد: در مدت زمان خرید گندم، استقرار تمام وقت عامل تشخیص، عامل ذیحساب، مسئول کنترل کیفی و تحویل گیرنده گندم در تمامی مراکز خرید الزامی است.