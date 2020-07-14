تولید نانو واکسن برای مقابله با سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، واکسن یادشده مبتنی بر پوشاندن برخی سلول‌های گلبول‌های قرمز با نانوذرات آنتی ژن است. با این روش واکنش سیستم ایمنی بدن تقویت می‌شود و توانایی انسان برای کندکردن رشد سلول‌های سرطانی افزایش می‌یابد.

واکسن یادشده با موفقیت بر روی موش‌ها آزمایش شده و تأثیر آن در جهت مقابله با بیماری سرطان به اثبات رسیده است. گلبول‌های قرمز خون به علت توانایی بالا در جهت دریافت اکسیژن از ریه‌ها و توزیع آن در سراسر بدن برای مقابله با بسیاری از بیماری‌ها کارکردی حیاتی دارند. کارکرد دیگر این گلبول‌ها انتقال پاتوژن ها به طحال است که ضدحمله به بیماری‌ها را تسهیل می‌کند.

نانوذرات افزوده شده به گلبول‌های قرمز خون پلی استایرن نام دارند و با پروتئینی به نام اوال بومین پوشانده شده اند. این ترکیب از قابلیت بالایی برای مقابله با سلول‌های سرطانی برخوردار است.

آزمایش این واکسن بر روی موش‌ها نشان داد اگر ۱۰۰ نانوذره با این ترکیب به یک سلول گلبول قرمز اضافه شود، می‌توان رشد ۸۰ درصد از سلول‌های سرطانی را کند کرد. کل فرایند نفوذ و تأثیرگذاری این ترکیب در بدن ۲۰ دقیقه زمان می‌برد.