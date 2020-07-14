پخش فصل دوم «سرچشمه» از شبکه پنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «سرچشمه»، فصل اول «سرچشمه» از شبکه ۵ سیما روی آنتن رفت و موضوعات مختلف تاریخ انقلاب را با حضور شاهدان عینی و کارشناسان آن بررسی و برای اولین بار فیلم‌های کمتر دیده شده تاریخ انقلاب را منتشر کرد.

این برنامه در کنار پرونده ترور میکونوس به سراغِ بررسی تاریخچه کمیته‌های انقلاب اسلامی رفت. این برنامه قرار است از روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با تغییراتی به آنتن بازگردد.

در این فصل حسین جودوی از روزنامه‌نگاران و کارشناسان شناخته‌ شده در حوزه تاریخ به عنوان مجری مقابل مهمانان سرچشمه می‌نشیند و با آنها گپ و گفت خواهد داشت. تیم سردبیری و قسمت پژوهش برنامه به طور کامل تغییر کرده و بیشتر دغدغه «سرچشمه ۲» تمرکز بر وقایع دهه ۶۰ خواهد بود. «سرچشمه» درباره موضوعات چالش‌برانگیزی همچون ۹ دی نیز نکاتی را مطرح می کند.

فصل دوم «سرچشمه» ۲۶ قسمتی است و مثل گذشته هفته‌ای یک روز، پنجشنبه‌ها روی آنتن خواهد بود و دو شبکه چهار و خبر، بازپخش آن را پخش می‌کند.

تولید برنامه «سرچشمه» در شرایط کرونایی ادامه دارد و تاکنون ۲۰ درصد از آن تصویربرداری شده است.

«سرچشمه» کاری از مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و گروه سیاسی شبکه پنج است.