مسئولان در صدور پروانه ساختمان با مردم مدارا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری صبح امروز در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به اینکه یزد سبک معماری خاص و منحصر به فردی دارد، اظهار داشت: حجم تخلفات ساختمانی در یزد اصلاً خوب نیست و به ویژه ساختمان‌های با کیفیت پایین می‌تواند خطرات بسیاری برای مردم داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید علاوه بر اینکه نظارت بر ساخت و ساز افزایش یابد و روند صدور پروانه ساخت هم تسهیل شود، باید در مسائل مالی هم جلوی فشار به مردم گرفته شود گفت: تعرفه‌های پروانه ساخت و ساز و نظارت بر آن باید به گونه‌ای باشد که برای مردم خیلی مشکل ساز نشود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر ضرورت حفظ نقاط قوت سبک معماری اصیل یزد گفت: به ویژه در شرایط فعلی که بحث مدیریت انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، باید سعی کنیم نقاط قوت‌ها خانه‌های قدیمی را به روزرسانی کرده و در ساختمان‌های جدید استفاده کنیم.

ناصری تصریح کرد: در گذشته ساختمان‌هایی احداث می‌شد که در طول روز به هیچ عنوان احتیاج به نور نداشت و در هر قسمت از خانه به اندازه کافی نور طبیعی وجود داشت؛ این موضوع بالاترین نوع مدیریت مصرف انرژی است.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه بازار قدیم یزد با وجودی که سرپوشیده است، در طول روز روشن و خوب است تصریح کرد: این در حالی است که امروزه یک پاساژ و بازار مسقف که در شهر ساخته می‌شود، به محض ورود به آنچه در روز و چه در شب باید هزاران لامپ روشن کرد که چشم انسان بتواند ببیند.

ناصری تصریح کرد: علاوه بر این در حوزه سرما و گرما هم ساختمان‌های قدیمی با وجودی که وسایل سرمایش و گرمایش پیشرفته امروزی را نداشتند، هوای نسبتاً خوبی را برای مردم به ارمغان می‌آوردند در حالی که الان برای گرم کردن یا خنک کردن خانه‌ها باید مقدار بسیار زیادی انرژی استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به اینکه تقسیم بندی‌های شهری هم در مسائلی از جمله بلندمرتبه سازی در طول سال‌های گذشته خیلی مراعات نشده تصریح کرد: امروزه هیچ نمادی از معماری ایرانی اسلامی در نقاط جدید شهر یزد دیده نمی‌شود، در حالی که ما باید از این نمادها برای معرفی هویت خود بیش از پیش بهره گیری کنیم.