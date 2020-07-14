افسارگسیختگی قیمت ها نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری پیش ازظهر سه شنبه در چهارمین گردهمایی مدیران، معاونین و رؤسای ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران در سالن شهید آوینی این اداره کل در بابل به اشاره به وجود فتنه‌های متعدد در تاریخ تحلیلی اسلام و بویژه در دوران حکومت امیر مؤمنان علی (ع) به ویژه فتنه رنگی جمل، فتنه مذاکره، فتنه صفین خوارج و جریان‌های مذهبی، اظهار داشت: امروز برخی عملکردها موجب نارضایتی عموم جامعه شده است و هیچ گونه برنامه‌ای هم برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود و این اتفاقات زیبنده نظام اسلامی نیست.

وی در ادامه با انتقاد از برخی موضع گیری ها در خصوص برنامه ریزی برای مذاکره جدید، افزود: عملاً مذاکره با کشورهای غربی در جریان برجام هیچ دستاوردی برای کشور نداشت و هنوز هم برخی ساده لوحانه به دنبال مذاکره با این کشورهای غربی و اروپایی هستند که رهبری معظم انقلاب بارها در بیانات خود فرمودند اینها هم قابل اعتماد نیستند.

حجت الاسلام شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت موجود و عدم ثبات در قیمت برخی کالاهای اساسی در کشور، تصریح کرد: علت وضع موجود امروز کشور غفلت مسئولین از ظرفیت و توان داخلی کشور است و نگاه به بیرون هیچ گاه نمی‌تواند وضعیت موجود را تغییر دهد اما عده‌ای هنوز به بیرون کشور و برخی کشورهای غربی و اروپایی چشم دوخته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود با انتقاد از گره زدن مشکلات کشور به مذاکره و وجود تحریم‌ها، تاکید کرد: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و برخی متحدان او و کشورهای اروپایی است اما بسیاری از مشکلات امروز کشور نتیجه عدم مدیریت و ضعف در سیستم‌های توزیع و نظارتی است که باید برای آن ساز و کارهای درستی اتخاذ شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مسئله تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: انتخاب شعارهای سال مقام معظم رهبری و برنامه ریزی های معظم له در حوزه اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید و توان داخلی نشان از اهمیت این موضوع در کشور است اما متأسفانه منویات معظم له در حوزه اقتصاد و تولید مورد توجه قرار نگرفت و بیشترین برنامه ریزی مسئولان مربوطه صرف مذاکره و برجام شد که امروز نتیجه تهی بودن آن را به وضوح می‌توان دید.

حجت الاسلام شکریان امیری در ادامه به بدعهدی و فریبکاری طرف‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا در جریان مذاکرات و برجام اشاره و بیان داشت: تنها راه برون رفت از وضع موجود تقویت و حمایت از تولید داخلی و توجه به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی است و باید دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قوای سه گانه با وحدت و همدلی برای رفع این مشکلات در کشور شبانه روز تلاش کنند.

استاد برجسته حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مازندران در پایان با اشاره به اهداف شوم دشمن و اهرم تحریم و فشار برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران، اظهار داشت: قطعاً ملت بزرگ ایران اسلامی از اهداف شوم دشمنان باخبرند و این ملت بصیر و مقاوم ایران اسلامی تا آخرین لحظه پای آرمان‌های مقدس امام راحل و مقام معظم رهبری ایستاده‌اند و برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی مقاومت خواهند کرد و این اهرم فشار و تحریم نمی‌تواند خللی در اراده پولادین ملت غیور ایران اسلامی وارد کند.