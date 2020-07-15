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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۵

همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی برگزار می شود

همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی برگزار می شود

اولین همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی با رویکرد معرفی پژوهش های فناورانه در حوزه صنعت بیوتکنولوژی و معرفی محصولات دانش بنیان برگرفته از دانش بومی کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو پاستور ایران برگزار کننده اولین همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی اولین همایش ملی و بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی به صورت مجازی در اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار می شود.

از جمله نکات مهم برگزاری این رویداد، معرفی حوزه های مغفول مانده زیست فناوری من جمله زیست فناوری معدن و زیست فناوری محیط زیست در کنار شاخه های مطرح آن از جمله زیست فناوری میکروبی، زیست فناوری کشاورزی، زیست فناوری پزشکی و دارویی است.

با توجه به نقش بیوتکنولوژی در توسعه علوم بنیادین و همچنین نقش اقتصادی این حوزه در ایجاد و شکل گیری استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، همایش زیست فناوری با رویکرد توسعه جهانی به منظور آشنا سازی ابعاد اقتصادی و درآمدزای این حوزه، برای اولین بار به صورت بین المللی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4973724

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