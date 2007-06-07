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۱۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۵

15 هزار طرح اقتصادی زودبازده به بانک های زنجان معرفی شد

15 هزار طرح اقتصادی زودبازده به بانک های زنجان معرفی شد

زنجان - خبرگزاری مهر : رئیس اداره کار و امور اجتماعی استان زنجان گفت : سال گذشته تعداد 15 هزار و 35 طرح اقتصادی زودبازده با اعتباری بالغ بر 616 میلیارد تومان به بانک های استان زنجان معرفی شد.

فضائل مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت : از مجموع طرح های ارسالی به بانک ها تعداد 9 هزار و  398 طرح تصویب شده است که اعتبار اختصاص یافته به این تعداد طرح مصوب 341 میلیارد تومان است و با اجرایی شدن آنها برای 20هزار و 272 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد : از مجموعه طرح های تصویب شده  پنج هزار و 769 طرح با اعتبار 240 میلیارد تومان با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 124 نفر به مرحله عقد قرار داد رسیده است .

مقدسی یادآور شد : میزان پرداختی بانک های عامل به صاحبان طرح ها 200 میلیارد تومان است که این رقم به پنج هزار و 368طرح پرداخت شده و موجب اشتغالزایی برای 13 هزار و 159 نفر شده است .

وی همچنین نسبت میزان اعتبار پرداخت شده به کل اعتبار را 28/51 درصد اعلام کرد و افزود : میزان طرح های مصوب شده به کل طرح ها 67 درصد ، نسبت طرح های عقد قرارداد شده به کل طرح ها 42/61 درصد ، میزان طرح های تصویب شده به کل طرح ها 87 درصد و میزان طرح های ارسالی به کل طرح ها 157 درصد است.

کد مطلب 497373

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