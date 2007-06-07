15 هزار طرح اقتصادی زودبازده به بانک های زنجان معرفی شد

فضائل مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت : از مجموع طرح های ارسالی به بانک ها تعداد 9 هزار و 398 طرح تصویب شده است که اعتبار اختصاص یافته به این تعداد طرح مصوب 341 میلیارد تومان است و با اجرایی شدن آنها برای 20هزار و 272 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد : از مجموعه طرح های تصویب شده پنج هزار و 769 طرح با اعتبار 240 میلیارد تومان با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 124 نفر به مرحله عقد قرار داد رسیده است .

مقدسی یادآور شد : میزان پرداختی بانک های عامل به صاحبان طرح ها 200 میلیارد تومان است که این رقم به پنج هزار و 368طرح پرداخت شده و موجب اشتغالزایی برای 13 هزار و 159 نفر شده است .