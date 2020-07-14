  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۲

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

پروژه راه آهن چهارمحال وبختیاری تاپایان فعالیت دولت افتتاح می شود

پروژه راه آهن چهارمحال وبختیاری تاپایان فعالیت دولت افتتاح می شود

شهرکرد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت:پروژه راه آهن چهارمحال وبختیاری در صورت اختصاص اعتبارات تاپایان فعالیت دولت بهره برداری و افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریار پور پیش از ظهر سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به چهارمحال و بختیاری، استان محروم نگویید زیرا ظرفیت بسیاری برای توسعه دارد.

وی گفت: اکنون استان با شرایط خاص، نخستین استان کشور در تولید بادام و ماهیان سردآبی در کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری رتبه هشتم تولید قارچ در کشور، ۲۰ تا ۳۰ رتبه نخست در بخش صنعت، تنها تولید کننده ورق گالوانیزه خاورمیانه، وجود جاذبه‌های متنوع در گردشگری مذهبی، روستایی و عشایری و سرآمد را از دیگر ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری برشمرد و بیان کرد: در سال گذشته ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتی برای استان مشخص شد و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: در سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به استان در سال گذشته، ۱۴ طرح از میان ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتی انتخاب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: برای طرح راه آهن سفید دشت امسال ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار با تخصیص صد در صد مصوب شده و قرار است تاپایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: طرح انتقال آب بن - بروجن آغاز شده اما از پیشرفت لازم برخوردار نیست که آب شرب بیش از ۵۰ درصد مردم استان را تأمین می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل جاده بروجن -لردگان ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از این مقدار ۱۰۰ میلیارد تومان تنها برای احداث یک تونل در منطقه کره بس نیاز است

کد مطلب 4973733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه