پروژه راه آهن چهارمحال وبختیاری تاپایان فعالیت دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریار پور پیش از ظهر سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به چهارمحال و بختیاری، استان محروم نگویید زیرا ظرفیت بسیاری برای توسعه دارد.

وی گفت: اکنون استان با شرایط خاص، نخستین استان کشور در تولید بادام و ماهیان سردآبی در کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری رتبه هشتم تولید قارچ در کشور، ۲۰ تا ۳۰ رتبه نخست در بخش صنعت، تنها تولید کننده ورق گالوانیزه خاورمیانه، وجود جاذبه‌های متنوع در گردشگری مذهبی، روستایی و عشایری و سرآمد را از دیگر ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری برشمرد و بیان کرد: در سال گذشته ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتی برای استان مشخص شد و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: در سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به استان در سال گذشته، ۱۴ طرح از میان ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتی انتخاب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: برای طرح راه آهن سفید دشت امسال ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار با تخصیص صد در صد مصوب شده و قرار است تاپایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: طرح انتقال آب بن - بروجن آغاز شده اما از پیشرفت لازم برخوردار نیست که آب شرب بیش از ۵۰ درصد مردم استان را تأمین می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل جاده بروجن -لردگان ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از این مقدار ۱۰۰ میلیارد تومان تنها برای احداث یک تونل در منطقه کره بس نیاز است