ثبت نام مدارس و سنجش نوآموزان تعطیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ثقفی در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا اطلاعیه ای داد و اعلام تعطیلی برخی فعالیت‌های شهری به علت شیوع ویروس کرونا را اعلام کرد اما مباحثی که در آموزش و پرورش در حال حاضر پیگیری می شود مانند ثبت نام، هدایت تحصیلی و سنجش نوآموزان فعالیت های اداری هستند و فعالیت های آموزشی محسوب نمی شوند و مشمول این اطلاعیه نیستند.

وی ادامه داد: فعالیت های ذکر شده با توجه به رعایت پروتکل ها ادامه دارد و آزمون سمپاد نیز جمعه این هفته برگزار می شود.

به گفته ثقفی فعالیت های روزهای دوشنبه و چهارشنبه مدارس فعالیت های اداری هستند و ادارات مشمول این اطلاعیه نشده اند.