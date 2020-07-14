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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۳

ثقفی خبر داد

ثبت نام مدارس و سنجش نوآموزان تعطیل نشده است

ثبت نام مدارس و سنجش نوآموزان تعطیل نشده است

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ثبت نام، فرایند هدایت تحصیلی و سنحش نوآموزان ادامه دارد و مشمول اطلاعیه جدید ستاد ملی کرونا نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ثقفی در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا اطلاعیه ای داد و اعلام تعطیلی برخی فعالیت‌های شهری به علت شیوع ویروس کرونا را اعلام کرد اما مباحثی که در آموزش و پرورش در حال حاضر پیگیری می شود مانند ثبت نام، هدایت تحصیلی و سنجش نوآموزان فعالیت های اداری هستند و فعالیت های آموزشی محسوب نمی شوند و مشمول این اطلاعیه نیستند.

وی ادامه داد: فعالیت های ذکر شده با توجه به رعایت پروتکل ها ادامه دارد و آزمون سمپاد نیز جمعه این هفته برگزار می شود.

به گفته ثقفی فعالیت های روزهای دوشنبه و چهارشنبه مدارس فعالیت های اداری هستند و ادارات مشمول این اطلاعیه نشده اند.

کد مطلب 4973743

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