به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر قلی جعفری پیش از ظهر سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: برای رفع بیکاری از استان باید در حوزه زیرساخت‌ها، راه‌ها و … کارهای اثر گذار انجام شود.

وی با بیان اینکه رونق تولید و اشتغال در گرو اتمام طرح‌های نیمه کاره تا پایان دولت است، بیان کرد: برای رونق تولید و رفع محرومیت، استان نیاز به تسهیلات ویژه دارد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح آبرسانی بن - بروجن بسیار نیازمند مساعدت ویژه است و باید در سال جاری به اتمام برسد.

وی ادامه داد: جامعه روستایی در گذشته مولد بوده اما اکنون تنها مصرف کننده است که باید از تسهیلات اشتغال روستایی درصد قابل توجهی به استان اختصاص یابد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش کشاورزی قابلیت‌های بسیاری در استان وجود دارد اما کمترین میزان گلخانه و توسعه کشاورزی را دارد که باید مورد توجه باشد تا نرخ بیکاری پایین آید.

وی بیان کرد: در استان نیاز به احداث دو هزار واحد مسکن دیگر برای محرومان است تا علاوه بر رفع محرومیت در ایجاد اشتغال مؤثر باشد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون کرونا موجب شده تا شیلات استان دچار خسارت شود و اکثر شیلات داران دیون خود را پرداخت نکردند و همواره درخواست‌های بسیاری دارند.

وی افزود: اکنون کارانه پزشکان استان و برخی کارکنان ۱۲ ماه است که پرداخت نشده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.