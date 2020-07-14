دکتر حسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه استان البرز وارد فاز قرمز شده است. اقدامات لازم ضمن هماهنگی با استان تهران انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌ها، گفت: متأسفانه تعداد فوتی‌های مثبت کرونا در استان از ۱۰ مورد در روز فراتر رفته و با احتساب فوتی‌های مشکوک روزانه این آمار به بیش از ۲۵ نفر می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در خصوص ظرفیت حال حاضر بیمارستان‌های استان، گفت: تعداد تخت‌های بیمارستانی موجود در البرز بسیار محدود است. هزار تخت برای بستری بیماران کرونایی تخصیص یافته است.

استان البرز در حوزه تخت‌های «آی. سی. یو» و دستگاه ونتیلاتور به شدت با کمبود مواجه است دکتر کریم با بیان اینکه ۶۰۰ تخت بیمارستانی تخصیص داده شده به بیماران کرونایی اِشغال شده است، افزود: اگر این وضعیت کنترل نشود وارد فاز بحران می‌شویم.

وی با تاکید به اینکه در حوزه تخت‌های «آی. سی. یو» و دستگاه ونتیلاتور به شدت با کمبود مواجه هستیم، گفت: وضعیت اصلاً مناسب نیست.

۶۰۰ نفر در بیمارستان‌های البرز بستری هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با تاکید بر اینکه طی دو روز قبل هزار و ۸۳ نفر مورد مشکوک و مثبت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان مراجعه کرده‌اند، گفت: روز گذشته نیز این آمار برابر ۸۵۰ نفر بوده است.

دکتر کریم تعداد بستری‌های حال حاضر ۶۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: مهمترین عوامل تأثیرگذار در ورود استان البرز به فاز قرمز این بوده که همه فکر می‌کردند این بیماری تمام شده و در برابر آن راحتی خیال داشتند و به راحتی مراسمات جشن و ترحیم و انواع جشنواره را برگزار کرده و در مراکز سربسته با جمعیت بالا حضور یافتند.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضروری است

وی در پاسخ به اینکه استان البرز در شرایط کنونی به قرنطینه نیاز دارد یا خیر، توضیح داد: در این مورد باید تصمیماتی اخذ شود که قدرت انجام آن را داشته باشیم و آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که هر فرد به سلامت و مراقبت خود پایبند باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در خصوص تصمیم برای تعطیلی اصناف، گفت: برخی صنوف مانند آرایشگاه‌های زنانه که تعطیل شد و یا مکان‌های ورزشی و مساجد نیز اکنون فعالیتی ندارند، اما دسته دیگر از اصناف هستند که اگر تعطیل شوند در واقع با زندگی آنها بازی شده است؛ چون باید شرایط اقتصادی کنونی لحاظ شود و اینکه تا چه زمان می‌توانیم تعطیلی اصناف را ادامه دهیم.

دکتر کریم در پایان بر اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیماری کرونا از سوی همه مردم جامعه از جمله اصناف تاکید کرد.