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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۲

فرمانده انتظامی دزفول خبر داد:

کشف ۳ هزار کیلو گرم ریل آهن سرقتی در دزفول

کشف ۳ هزار کیلو گرم ریل آهن سرقتی در دزفول

دزفول - فرمانده انتظامی دزفول از کشف سه هزار کیلو گرم ریل آهن سرقتی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله گراوندی در تشریح این خبر گفت: مأموران کلانتری ۱۹ با کار اطلاعاتی یک انبار ضایعات فروشی حاشیه شهرستان که به صورت غیر قانونی اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ریل‌های راه آهن می‌کرد، را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ با هماهنگی مرجع قضائی از گاراژ مذکور بادید به عمل آوردند که حدود سه هزار کیلو گرم ریل آهن سرقتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دزفول با بیان اینکه در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شد، اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی داده شدند.
 

کد مطلب 4973764

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