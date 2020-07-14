۴۵ میلیارد تومان برای ایمن سازی محور بابل- سیمرغ نیاز است

محسن محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح تعریض و ایمن سازی محورهای اصلی و فرعی از جمله بابل - سیمرغ، آمل - چمستان، ساری - لاریم و غیره در دست اجرا است، اظهار داشت: محورهای استان به دلیل ورود گردشگران همواره پرتردد محسوب می‌شوند.

وی با اظهار اینکه ۱۱ کیلومتر از محور بابل - سیمرغ در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته یک کیلومتر از محور با اعتبار ۳.۸ میلیارد تومان تعریض شد و علاوه بر این درحال حاضر عملیات تعریض ۴.۵ کیلومتر از مسیر به عرض ۱۰ متر در دست اجرا است.

وی یادآور شد: عملیات تعریض با روسازی بتن RCC در حال اجرا است و برای تعریض نهایی آن به بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

محمدنژاد با اظهار اینکه بخشی زیادی از محصولات کشاورزی از طریق حمل ونقل جاده‌ای حمل می‌شود بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تردد ناوگان کشاورزی ضروری دانست.