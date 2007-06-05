امام خمینی (ره) مصلح بزرگ اجتماعی است

زهرا شجاعی روز گذشته در مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی در مصلای گرگان افزود : گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) گرامیداشت همه خوبی هاست .

وی با اشاره ه نامگذاری امسال به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی تصریح کرد : بنیانگذار جمهوری اسلامی منادی وحدت بود و همواره بر اصل وحدت داخلی و خارجی تاکید داشت .

شجاعی خاطرنشان کرد : امام خمیتی (ره) هرجا که از وحدت سخن گفته است خطابش به ترتیب به شیعیان، مسلمانان ، جهان اسلام و مستضعفین جهان بوده است .

به گفته وی امام خمینی(ره) همواره بر ایجاد و تثبیت وحدت داخلی و خارجی در کشور تاکید می کرد .

وی یادآور شد : آزادی و استقلال، عظمت و شرافت، بقای انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و بسط عدالت فردی و اجتماعی از مهمترین محورهای اهداف وحدت داخلی امام خمینی بوده است

شجاعی متذکر شد : ایجاد معرفت برای بشر، برقراری صلح و آرامش ، استقرار حکومت اسلامی در همه اقطار جهان از دیگر این محورها بود .

وی با اشاره به یگانگی انقلاب ایران در بین سایر انقلاب هایی که در دنیا رخ داد تاکید کرد : در انقلاب شوروی "هگل" تئوریسین ، "مارکس" موسس آن بود و لنین آن را ادامه داد .

مشاور رئیس جمهور سابق در مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری افزود : این درحالی است که در انقلاب ایران هر سه مراحل اشاره شده توسط یک نفر و آن هم حضرت امام خمینی صورت گرفت .