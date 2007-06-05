امام خمینی (ره) مصلح بزرگ اجتماعی است

زهرا شجاعی روز گذشته در مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی در مصلای گرگان افزود : گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) گرامیداشت همه خوبی هاست.
وی با اشاره ه نامگذاری امسال به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی تصریح کرد : بنیانگذار جمهوری اسلامی منادی وحدت بود و همواره بر اصل وحدت داخلی و خارجی تاکید داشت.
شجاعی خاطرنشان کرد : امام خمیتی (ره) هرجا که از وحدت سخن گفته است خطابش به ترتیب به شیعیان، مسلمانان ، جهان اسلام و مستضعفین جهان بوده است.
به گفته وی امام خمینی(ره) همواره بر ایجاد و تثبیت وحدت داخلی و خارجی در کشور تاکید می کرد.
وی یادآور شد : آزادی و استقلال، عظمت و شرافت، بقای انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و بسط عدالت فردی و اجتماعی از مهمترین محورهای اهداف وحدت داخلی امام خمینی بوده است
شجاعی متذکر شد : ایجاد معرفت برای بشر، برقراری صلح و آرامش ، استقرار حکومت اسلامی در همه اقطار جهان از دیگر این محورها بود.
وی با اشاره به یگانگی انقلاب ایران در بین سایر انقلاب هایی که در دنیا رخ داد تاکید کرد : در انقلاب شوروی "هگل" تئوریسین ، "مارکس" موسس آن بود و لنین آن را ادامه داد.
مشاور رئیس جمهور سابق در مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری افزود : این درحالی است که در انقلاب ایران هر سه مراحل اشاره شده توسط یک نفر و آن هم حضرت امام خمینی صورت گرفت.
وی عنوان کرد : امام خمینی برای اولین بار در کتاب "حکومت اسلامی" خود اندیشه خکومت اسلامی را مطرح می کند و طرح تاسیس حکومت اسلامی را می دهد و خود نیز بانی اجرای این طرح می شود و کشتی انقلاب را به سامان می رساند.
نظر شما