تجهیز پاسگاه های مرزبانی زمینه ساز امنیت پایدار کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه‌ای که به منظور بررسی مشکلات و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مرزبانی استان تشکیل شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از ایجاد امنیت در کشور و استان به عهده مرزبانی است لازم است که زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از برق، آب، جاده و مخابرات برای پاسگاه‌های مرزی تقویت و فراهم شود.

وی با بیان اینکه در شهرهای مرزی استان پاسگاه‌های مرزبانی متعددی مستقر هستند، گفت: باید تمام تلاش خود را برای ایجاد امکانات رفاهی آنان انجام دهیم تا بتوانند به بهترین نحو ممکن به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: همه دستگاه‌های خدمات رسان وظیفه دارند در این راه همکاری لازم را داشته باشند چرا که ایجاد امنیت پایدار از مقولات بسیار مهم برای دولت و حاکمیت است.

مرادنیا از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درخواست کرد که با تخصیص بخشی از اعتبارات مورد نیاز در سال جاری برخی نواقص و کمبودها در خصوص تأمین آب، برق، راه دسترسی و مخابرات برای پاسگاه‌های مرزی و مجموعه‌های داخل شهر این نیرو مرتفع شود.