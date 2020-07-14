اجرای طرح تحول اجتماعی مسجد محور در بیش از ۸۰۰ محله شهری در کشور

حجت الاسلام مهدی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تحول اجتماعی مسجد محور در تمام روستاییهایی که روحانیون مستقر سازمان تبلیغات مشغول خدمت هستند، در حال اجرا است.
مسئول منطقهای طرح تحول اجتماعی مسجد محور، مساله مهم در این طرح را اجرایی شدن آن در تمامی اقلیمها عنوان کرد و گفت: این طرح در هیچ استانی مستثنا نشده است.
موحد افزود: در طرح تحول اجتماعی مسجد محور امام محله به عنوان روحانی مسجد در فضای اجتماعی علاوه بر تداوم فعالیتهای خود در مسجد، به بررسی و حل مسائل مردم در حوزههای اجتماعی و معیشتی نیز میپردازد.
به گفته وی، به منظور پوشش دادن نیازهای معیشتی و اجتماعی مردم در محلات هفت توصیه پایانی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب در این طرح مد نظر قرار گرفته است.
مسئول منطقهای طرح تحول اجتماعی مسجد محور افزود: برای این اهداف بیش از ۴۰ کار ویژه تعریف شده است و به امام روستا و امام محله شهری و پایگاههای اجتماعی کمک میشود تا از بین این کار ویژهها فعالیتهایی را انتخاب کنند و پشتیبانیهای مشورتی به منظور عملیاتی سازی فعالیتهایشان در اختیار آنها قرار میگیرد. بهطور مثال در شهر برای ایجاد اشتغال خرد و کاهش بیکاری بداند از چه مسیری تسهیلات اشتغال را دریافت کند و یا تولید را رونق دهد و در روستاها با مشورت با کارشناسان اقلیم فعالیت کند.
موحد، امام محله را در طرح تحول اجتماعی مسجد محور مطالبه گر دانست و گفت: امام تمام فعالیتها را با مطالبه گری از سوی مردم و ظرفیت سازی به سمت محله خود میکشاند.
وی اظهار کرد: بیش از یکسال از فرآیند مطالعاتی، تنظیم متون، توجیه سازی عوامل نیروها در ادارات و روحانیون مبلغ مربوطه و همچنین پایش سرزمینی تا بتوان محورهای عملیاتی را اجرا کرد، میگذرد.
مدیر پژوهش قرارگاه تحول اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: از آغاز ماه مبارک رمضان با رزمایش مواسات طرح تحول اجتماعی مسجد محور فعالیت خود را در روستا و شهر تجربه کرد و این الگو را در سایر حوزهها و فعالیتهای هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب پیگیری خواهیم کرد.
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