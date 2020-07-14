هاجر ستوده در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: مرکز علم سنجی دانشگاه هم از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد که همه کارهایی که در این مرکز انجام می‌شود ارزیابی وضعیت علمی دانشگاه شیراز در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه ارزیابی وضعیت علمی دانشگاه و اعضای هیئت علمی و مجلات مختلف دانشگاه شیراز و مجلات کشور و مجلات در سطح جهانی از وظایف این مرکز است، افزود: مرکز علم سنجی دانشگاه شیراز با نهادهای علم سنجی و رتبه‌بندی تعاملات نزدیک دارد و اطلاعات دانشگاه شیراز را برای آماده‌سازی و ارسال می‌کند.

ستوده با بیان اینکه مرجع ضروری مثل فهرست مجلات سیاه فهرست مجلات معتبر و همینطور فهرست پایگاه‌های معتبر توسط مرکز علم سنجی دانشگاه شیراز تهیه می‌شود، افزود: این مرکز در امر سیاستگذاری ارزیابی پژوهش را در دانشگاه شیراز به ویژه با معاونت علمی همکاری نزدیک و در واقع با اکثر واحدهای پژوهشی که در دانشگاه در امر پژوهش هستند همکاری نزدیک دارد.

رئیس اداره انتشارات دانشگاه شیراز با تصریح اینکه یکی از معضلاتی که دانشگاه شیراز داشت نایکدستی اطلاعات اعضای هیئت علمی در سامانه‌های مختلف بود، عنوان کرد: طرح بزرگ اجرا شده در دانشگاه؛ اطلاعات اعضای هیئت علمی در پایگاه‌های مختلف از جمله پایگاه‌های استنادی ساماندهی کردیم.

وی ادامه داد: برنامه بزرگ دیگری که به زودی ارائه خواهد شد و قراردادهای آن منعقد شده، ارائه سامانه دانش آرا هست که اعضای هیئت علمی از این به بعد می‌توانند اطلاعات علمی خودشان را به صورت بروز و آنلاین بر وب سایت دانشگاه ارائه کنند و همینطور این سامانه کمک خواهد کرد که ضریب نفوذ دانشگاه شیراز در سطح جهانی افزایش پیدا کند.

پیشگیری از سرقت علمی در مرکز علم سنجی دانشگاه

به گفته ستوده، مرکز علم سنجی در امر آموزش هم دخالت دارد و در این راستا کارگاه‌های آموزشی را برای ارتقای سواد اطلاعاتی محققان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی به ویژه در حوزه علم سنجی برگزار می‌کند و همینطور خدمات مشابه مانند پیشگیری از سرقت علمی را هم از طریق این واحد به دانشگاه ارائه می‌کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: کار بسیار مهمی که در حوزه علم سنجی دارای اهمیت است و همه محققان بر آن واقف هستند این هست که علم سنجی بیشتر مسائل جهانی است و کمتر به مسائل بومی و اولویت‌های پژوهشی کشور می‌پردازد بنابراین برای اینکه ما بتوانیم ارزیابی واقع بینانه ای از تحقیقات مسئله محور و تحقیقاتی که در راستای این اولویت‌ها انجام شده داشته باشیم نیاز به یک سامانه جدید داریم بنابر این سامانه را به زودی اجرا خواهیم کرد.

رئیس اداره انتشارات دانشگاه شیراز با این حال، اعلام کرد: مراحل اولیه آن انجام شده و اقداماتی برای اجرای آن در دست انجام است که به زودی هیئت ارزیابی پژوهش‌های اثربخش در دانشگاه به فعالیت خواهد پرداخت و امید داریم که به این ترتیب در جایگاه واقعی تحقیقات اصیل کشور که در راستای مسائل مبتلا به کشور و اولویت‌های پژوهشی دانشگاه و ایران هست که بتوان به درستی جایگاهشان را مشخص کنیم.

این درحالیست که به گفته ستوده، واحد ارزیابی مجلات دانشگاه شیراز که سال‌هاست در حال فعالیت است و از جمله قدیمی ترین دانشگاه‌هایی است که به انتشار مجلات علمی می‌پردازد.

وی یادآوری کرد: دانشگاه شیراز مجله علمی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر می‌کند که از مجلات برتر کشور هستند.

۴ مجله علمی دانشگاه شیراز با همکاری ناشر معتبر «اشپرینگر» منتشر می‌شود

رئیس اداره انتشارات دانشگاه شیراز تاکید کرد: چند مجله در پایگاه «اسکوپوس» ثبت شده و از جمله ۴ مجله علمی دانشگاه شیراز با همکاری ناشر معتبر «اشپرینگر» منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و سیاست گذاری‌هایی را در این برای این که مجلات یادشده بیشتر به پایگاه‌های استنادی راه پیدا کند، انجام گرفته و در سال‌های اخیر تلاش شده زیرساخت‌های فنی مجلات دانشگاه شیرازارتقا پیدا کند؛ از جمله اقداماتی که کردیم و همینطور التزام به مقررات اخلاق علمی نشت یابی و پیشگیری از سرقت علمی است.

ستوده، اضافه کرد: نکته مهمی که لازم است اینجا عرض کنم این است که در ایام به شیوع کرونا و احتمال قرنطینه کارکنان مرکز نشر و سنجش علمی دانشگاه هم به صورت حضوری و هم به صورت دورکاری به فعالیت می‌پرداختند از جمله فعالیت‌هایی که به صورت نوآورانه اتفاق افتاد برگزاری جلسات شورای نشر به شکل مجازی بود که البته پیش از این اقدامات لازم برای رعایت مقررات انجام شد.