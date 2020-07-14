آمار طلاق در استان اردبیل از میانگین کشوری بالاتر است

خسرو امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بالا بودن آمار طلاق در استان اردبیل نسبت به میانگین کشوری، به برگزاری دورههای مهارت زندگی توسط اداره بهزیستی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دورههای مختلفی در این راستا برگزار میشود اما همچنان آمار طلاق در استان بالا است و نیازمند توجه بیشتر نهادهای فرهنگی مرتبط مخصوصاً صدا و سیما به مقوله آموزش مهارتهای زندگی هستیم.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اردبیل پایین بودن آستانه تحمل زوجین را از عوامل دیگر طلاق برشمرد و افزود: بر اساس بررسیهای به عمل آمده پایین بودن صبر در زوجین یکی از عوامل مهمی است که باعث طلاق و در نهایت فروپاشی خانواده میشود که آثار مخربی روی فرزندان و در نهایت جامعه دارد.
امیدوار در بیان علل مختلف طلاق اذعان کرد: مسائلی از قبیل اعتیاد، خیانت، پایین بودن آستانه تحمل و عدم آشنایی با مهارتهای زندگی از عوامل طلاق در استان است که رفع هرکدام از این معضلات نیازمند برنامه ریزی دقیق و آموزش و فرهنگسازی مهارت زندگی در بین زوجین است.
وی در رابطه با تماسهای تلفنی مردمی با اورژانس اجتماعی عنوان کرد: در سال گذشته ۶ هزار و ۹۵۷ نفر با سامانه تماس داشته اند که از این تعداد ۵۹۲ مورد مربوط به طلاق بوده و بیشتر تماسها نیز در رابطه با همسر آزاری و اختلافات خانوادگی انجام شده و گفتنی است بیشتر طلاقها شامل طلاق عاطفی است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اردبیل فوت همسر و طلاق را دو دلیل اصلی خودسرپرستی زنان در استان اردبیل دانست و گفت: خودسرپرستی زنان باعث ایجاد مشکلاتی در جامعه میشود لذا اداره بهزیستی برای رفع این مشکل در تلاش بوده تا با اشاعه فرهنگ کار و خوداشتغالی در بین زنان سرپرست خانوار این قشر را توانمند سازد تا دچار آسیبهای اجتماعی و معیشتی و اقتصادی نشوند.
امیدوار از سازش ۲۰ درصد از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره بهزیستی خبر داد و گفت: پررنگ شدن برنامههای فرهنگی و توجه به امر مهم ازدواج آگاهانه و بالا بردن آستانه تحمل میتواند در کاهش طلاق نقش بسزایی داشته باشد و علاوه بر آن وضعیت اقتصادی و رفع معضل بیکاری نیز میتواند به طور چشمگیری از کاهش طلاق جلوگیری کند.
وی با یادآوری اینکه در پنج سال اول زندگی بیشترین آمار طلاق در بین زوجین به ثبت میرسد، خاطرنشان کرد: باید فکری به حال تحکیم بنیان خانواده در سالهای اول کنیم تا زوجین به خاطر کوچکترین اختلاف رهسپار دادگاه نشوند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: با توجه به اینکه بیشتر طلاقها در ۵ سال اول زندگی رخ میدهد لذا خانوادههای زوجین و نهادهای مرتبط در تلاش باشند تا مشکلات موجود (از قبیل پرداخت اقساط وام ازدواج، عدم تسلط به مهارتهای زندگی، مشکلات شغلی و…) که در ۵ سال اول زندگی گریبان گیر زوجین است بر طرف شود و زندگی آنان از قوام بیشتری برخوردار باشد.
نظر شما