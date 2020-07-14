نظر آیت الله مدرسی درباره برگزاری مراسم عزاداری محرم امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد تقی مدرسی از مراجع معظم تقلید کربلای معلی، در پاسخ به استفتایی درباره برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) در ماه محرم امسال با توجه به شیوع کرونا پاسخ داد.

متن استفتائیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

به موسم عزاداری و احیای نهضت حسینی در ماه محرم نزدیک می‌شویم، امّا همچنان شیوع ویروس کرونا در بیشتر کشورها شدّت گرفته و شمار قربانیان و مبتلایان رو به افزایش است، لذا هیئت‌های حسینی، حسینیه‌ها و عموم مؤمنین در خصوص رعایت شرایط کنونی و عدم حضور در تجمعات یا برپایی این مناسبت مهم مثل هر سال مردد هستند. لطفاً ما را در تصمیم گیری در این خصوص راهنمایی کنید. خداوند عزّتتان را مستدام کند و شما را از هر بلایی حفظ نماید.

پاسخ معظم له به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اهمیت احیای شهادت حضرت اباعبد الله الحسین (ع) و اهل بیت و اصحاب ایشان بر مؤمنین پنهان نیست، همچنان نباید از لزوم اهتمام به رعایت دستورالعمل‌ها و حفظ سلامت فردی و عمومی غافل شد. بر این اساس ما توصیه می‌کنیم که هر دو باشد، امّا باید شرایط هر منطقه را در نظر گرفت، به این صورت که در مناطق وضعیت سفید، مؤمنین می‌توانند مراسم عزاداری را به صورت عادی و با رعایت دستورالعمل‌های پیشگیرانه و احتیاطی که از سوی مسئولین ذیربط توصیه شده، برگزار کنند تا شیوع ویروس کرونا اوج نگیرد.

امّا در مناطقی که همچنان درگیر شیوع ویروس کرونا هستند و کارشناسان به لزوم دوری از تجمع توصیه می‌کنند، باید مطابق اقتضای مصلحت عمومی باشد و مراسم عزاداری به صورت مجازی و از شبکه‌های اجتماعی برگزار شود و از این ابزار برای گسترش فرهنگ رسالت در جامعه و ارشاد مردم به سوی قرآن کریم و سنت نبی اکرم (صلی الله و علیه و آله وسلم) و اهل بیت اطهار (علیهم السلام) و احیای عاشورای امام حسین (ع) نهایت استفاده به عمل آید.

از طرف دیگر، در زمانی که مؤمنین باید از تجمعات بزرگ و خلاف پیشگیری از ویروس کرونا خودداری کنند، ما توصیه می‌کنیم مجالس عزاداری کوچک و خانوادگی در هر خانه یا در محل کار و امثال آنکه خلاف دستورالعمل‌های پیشگیرانه و احتیاطی نباشد، برگزار شود و اگر حضور سخنران ممکن نباشد، از طریق اینترنت منبر حسینی را برپا کند.

به حکومت‌ها و دولت‌ها توصیه می‌کنیم که وسایل پیشگیری از ویروس کرونا را به اندازه لازم مهیا و تلاش کنند که زمینه برای برگزاری این مراسم مهم سالانه مطابق وضعیت هر منطقه مهیا شود.