به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه از سوی دولت در حد مقدورات برای گذر از مشکلات کنونی، اظهار کرد: آمریکایی‌ها انتظار داشتند چندی پس از آغاز تحریم‌ها، اقتصاد کشور متوقف شود اما امروز توانسته‌ایم با برنامه ریزی و اتکا به اقتصاد بدون نفت کشور را اداره کنیم که این قدرت نمایی و پیروزی بزرگی برای ملت ایران در جنگ اقتصادی است.

وی مقابله با بیماری عالم‌گیر کووید ۱۹ که نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد همه کشورهای جهان را دچار اختلال و چالش بزرگی کرده است، مرحله دیگر موفقیت دولت برشمرد و افزود: دولت در چنین شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه یافته نیز در تامین و توزیع نیازهای روزمره مردم با مشکل مواجه شدند، با تدابیر ویژه و آمادگی ساختارها و دستگاه‌ها با همکاری مردم از این فضا نیزعبور کرده و خواهد کرد.

رئیس جمهور تامین نیازهای ضروری مردم و تولید کنندگان را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و با تاکید بر تلاش همه‌جانبه مسئولان در این زمینه، گفت: تاکنون نیازهای اساسی و ضروری مردم و تولیدکنندگان تامین شده و قطعاً دستگاه‌های مرتبط باید با همکاری نهادهای نظارتی، قیمت‌ها را کنترل و از نوسانات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری کنند.

روحانی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز تولید کنندگان، تصریح کرد: دولت در سال جهش تولید با همه ظرفیت‌ها و توان خود از بخش تولید حمایت می‌کند و به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که چرخ تولید کشور با قوت و با تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز به حرکت خود ادامه خواهد داد.

در این جلسه با توجه به موجودی چشمگیر کالا در گمرکات کشور، موضوع ترخیص هرچه سریع‌تر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیازهای اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مورد بررسی قرار گرفت و براساس پیشنهاد وزارت صمت تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.