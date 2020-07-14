اطلاعات دقیقی از سکونتگاه ها دردست نیست/بافت تاریخی گردشگری میشود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نظری ظهر سه شنبه در نشستی خبری به خبرنگار مهر بیان کرد: بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی شرایط متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند اما شاهد هستیم که در برخی از نقاط شهر شیراز نظیر محله سعدی و برخی از مناطق ۸ شهرداری شیراز شاهد وجود بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی هستیم.

نظری ادامه داد: بر اساس برآوردهای که صورت گرفته است بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر تا ۳۰۰ هزار نفر بافت فرسوده شهر شیراز دارای جمعیت است این در حالی است که این مناطق به علت اینکه سازه‌های ساختمانی ناسالم دارد وضعیت اسکان افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند شرایط نامناسبی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت جغرافیایی شهر شیراز در کشور مورد هجوم اتباع بیگانه قرار گرفته و این اتباع با سکونت در برخی از نقاط شهر شیوا از معضلات اجتماعی را فراهم کردند این در حالی است که اطلاعات جامعی در خصوص تفکیک جنسیتی این افراد در دسترس نیست.

این عضو شورای شهر شیراز اضافه کرد: از جمله برنامه‌هایی که در شورای شهر شیراز و همچنین شهرداری به دنبال اجرایی کردن آنها هستیم سیاست‌گذاری‌های کلان در راستای جلوگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی است و این درحالی است شهرداری و شورای شهر به دنبال تخریب این مناطق نیست.

وی در خصوص تعیین تکلیف هیأت رئیسه سال اخیر شورای شهر شیراز نیز تصریح کرد: با توجه به نظر تمامی اعضای شورای شهر هیئت رئیسه سال سوم شورای شهر شیراز اقدامات خوب و مناسبی طی یک سال گذشته انجام داده است از این رو اعضای شورای شهر شیراز بر ثبات هیئت رئیسه سال سوم شورا تاکید داشته و می‌توان اینگونه استنباط کرد که تغییری در هیئت رئیسه در سال چهارم صورت نخواهد گرفت.

نظری با تاکید بر مدیریت شهری یادآور شد: با توجه به شرایطی که در استان و کشور شاهد آن هستیم و شیوع کرونا موجب شده تا مدیریت شهری نسبت به گذشته سخت‌تر گردد از این رو در تلاش هستیم تا با استفاده از مکانیزم‌های جدید روند خدمت رسانی به مردم را افزایش دهیم این در حالی است که به علت افزایش ریسک سرمایه گذاری جذب سرمایه گذاران در شهر شیراز و سایر کلانشهرها با مشکلات عدیده ای مواجه است.

سخنگوی شورای شهر شیراز در خصوص تخریب خانه‌های تاریخی نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته تنها دو خانه تاریخی مورد تخریب قرار گرفته و تخریباتی که در مناطق تاریخی و فرهنگی شیراز صورت گرفته جزو مناطق و خانه‌های تاریخی نبوده است سیاست کلانی که در شورای شهر شیراز تدوین شده است نشان دهنده اهتمام این شورا بر احیای هویت بافت تاریخی در شهر شیراز است.

وی با اشاره به اینکه به زودی بافت تاریخی شیراز به منطقه‌ای گردشگری تبدیل خواهد شد، ادامه داد: از جمله نتایجی که پس از تصویب سیاست‌های کلان شورای شهر شیراز در مناطق تاریخی و فرهنگی روی داده است افزایش قیمت منازل در این بافت بوده که نشان از جذب سرمایه گذاران و انجام پروژه‌های مختلف در راستای احیای این بخش است.